カシオ計算機は5月、デジタルウオッチ「CASIO CLASSIC」の「LA670」シリーズから、液晶ガラスに蒸着処理を施した「LA670WES-7AJF」「LA670WEGS-9AJF」を発売する。価格は「LA670WES-7AJF」が6,050円、「LA670WEGS-9AJF」が8,800円。

LA670WES-7AJF／LA670WEGS-9AJF キービジュアル

「LA670」シリーズは、1988年の登場以来、実用性とスタイルを両立するコンパクトなデザインが特徴のデジタルウオッチ。ワークシーンから日常まで自然になじむデザインで、クリアなデジタル表示や流れるようなシルエット、コンパクトなサイズ感を備える。

新モデルは、液晶ガラスに蒸着処理を施し、ケースとバンドが調和するワントーン仕上げとした。フェイス上の印字も抑えたトーンでまとめ、統一されたプリントカラーにより、ミニマルな外観を際立たせている。

軽量なバンドとスリムなケースにより、細い手首にも快適にフィットしやすい設計とした。日常生活用防水に対応し、洗い物や突然の雨でも使いやすいとしている。

LA670WES-7AJFの主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W24.6×D7.3×H30.3mm

W24.6×D7.3×H30.3mm 質量： 32g

32g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留

メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留 防水性能： 日常生活用防水

日常生活用防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 電池寿命： 約2年

約2年 バンド装着可能サイズ： 140～185mm

140～185mm その他機能： ストップウォッチ（1/10秒、60分計）、プリセットタイマー（最大セット：30分、プリセットタイム：1／3／5／10／15／20／30分）、時刻アラーム・時報、オートカレンダー

LA670WEGS-9AJFの主な仕様は以下のとおり。