12月発売のG-SHOCK最新モデルを、実機写真とともにご紹介する。伝統のタフネスに加え、さまざまなCMF（Color／Material／Finish）表現が折りなす個性豊かなラインアップをご覧いただきたい。

タフネス・オブ・ザ・ポイズン「GW-8200TPF-1JR」

G-SHOCKのFROGMANシリーズから、熱帯雨林に生息する「ミスジヤドクガエル」をモチーフにした「GW-8200TPF-1JR」が登場。「ミスジヤドクガエル」の名は、その毒を抽出して吹き矢に塗り、狩猟等に用いたことに由来する。

ベースモデルはFROGMAN「GW-8200」。ブラックを基調に、鮮やかなグリーンの縞模様をスプレー塗装で表現、ケース裏にはFROGMAN定番のイラストが刻印され、遊び心と個性が光るデザインとなっている。

ケースサイズは52.0mm（縦）×50.3mm（幅）×18.0mm（厚）と存在感がありながら、チタン製の裏ぶたとバイオマスプラスチック製のケース・バンドにより、軽量性と環境配慮を両立。G-SHOCKならではの耐衝撃構造に加え、ISO規格200m潜水用防水を備えた本格ダイバーズ仕様だ。なお、風防は無機ガラス。

マルチバンド6による電波受信機能とBluetoothによるスマートフォンリンク機能を搭載。時刻を自動で修正する。ムーブメントは光で駆動するタフソーラーを採用、電池交換の手間を軽減する。税込価格は94,600円。

赤い衝撃、4つの個性「ICONIC RED」シリーズ

G-SHOCKのブランドカラーである赤をテーマにした「ICONIC RED」（アイコニック・レッド）シリーズ。「DW-5600RRB-4JF」（14,850円）、「DW-6900RRB-4JF」15,950円、「GA-2100RRB-4AJF」（14,960円）、「GA-110RRB-4AJF」（17,050円）の4モデルは、それぞれ異なる個性を持ちながら、鮮烈なレッドとブラックのコントラストで統一されている。

「DW-5600RRB-4JF」のベースモデルは、オリジンスタイルの「DW-5600」、「DW-6900RRB-4JF」は三つ目のサブダイヤルでお馴染みの「DW-6900」、「GA-2100RRB-4AJF」は八角形ベゼルのアナ・デジコンビモデル「GA-2100」、「GA-110RRB-4AJF」はビッグフェイスの代表格「GA-110」。それぞれ機能や性能はベースモデル同様だが、ケースとバンドに環境に配慮したバイオマスプラスチックを採用している。

自動時刻合わせ機能は非搭載。ムーブメントはすべて電池式で、電池寿命は約2年（GA-110RRB）、約3年（GA-2100RRB）、約5年（DW-5600RRB／DW-6900RRB）と、モデルにより異なる。

鮮烈な赤が放つ存在感は、ストリートでもひときわ目を引くだろう。反転液晶もシブイ！

千里を駆ける時の化身「GBM-2100CX-9AJR」

2026年の干支「馬」をテーマにしたG-SHOCKのスペシャルモデル「GBM-2100CX-9AJR」が、2100シリーズの最新作として登場。伝説の千里馬（※）にインスパイアされた本モデルは、ゴールドIPを施したベゼルに鬣の刻印をあしらい、ダイアルには精悍な馬の姿を描く。ゴールドのインデックスと赤の差し色が、新年の華やかさと力強さを象徴している。

※千里馬：朝鮮の伝説上の馬。翼を持ち、一日に千里を駆けるとされる。

ベースモデルはスリムで高機能な「GBM-2100」。ケースとバンドには環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用、耐衝撃構造と20気圧防水を備え、日常からアウトドアまで幅広く対応する。

自動時刻合わせはBluetoothによるスマートフォンリンク機能を搭載し、専用アプリ「CASIO WATCHES」と連携して正確な時刻を保つ。ムーブメントはタフソーラーで、光を動力源とするため電池交換の手間とコストが不要だ。

新年の門出を祝うに相応（ふさわ）しい、華やかで縁起の良い一本だ。また、特別なパッケージと裏蓋の千里馬刻印が、所有する喜びを一層高めてくれる。価格は42,900円。

環境に配慮したスペシャルボックスが付属

異世界の時を刻むG-SHOCK「DW-5600STT-1JR」

Netflixの人気SFホラードラマテレビシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とのスペシャルコラボレーションモデル「DW-5600STT-1JR」が登場。

物語の鍵となる“UPSIDEDOWN（裏の世界）”をテーマに、盤面には強敵ヴェクナを象徴するツタ模様をデザイン。LEDバックライト点灯時には、逆さ文字の「A」が赤く浮かび上がる。この逆さ文字の“A”は、現実世界と裏側の世界が反転して存在するという作品の世界観を視覚的に表現したもの。ファンにとっては、思わずニヤリとしてしまうディテールだ。

機能や性能は、ベースモデル「DW-5600」と同様ながら、ケースとバンドにはバイオマスプラスチックを使用して環境に配慮。ムーブメントは電池式だが、電池寿命は約5年と長いのが嬉しく、エコな仕様でもある。

裏ぶたには作品ロゴ、遊環には主人公イレブンの「011」をプリント。価格は19,800円で、付属の専用パッケージも含めて、ファン必携の一本だ。