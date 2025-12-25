カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、ロサンゼルスを拠点とするアパレルブランド「Madhappy」とコラボレーションした限定モデル「BG-169MH-7」の販売を12月20日に開始した。価格は15,950円。

ベースモデル「BG-169」はコンパクトなデジタルモデル

新製品は「BG-169」シリーズのフォルムをベースに、「Madhappy」ならではの遊び心やポジティブな世界観を取り入れたデザイン。ダイアルには1990年代から2000年頃に流行したグリッター風デザインを採用し、ホワイトのケースとバンドにピンクの文字板を組み合わせることで、明るく軽快な印象を演出している。

裏蓋には「Madhappy」ロゴを刻印。LEDバックライトを点灯すると液晶部に「Madhappy」ロゴのシルエットが浮かび上がる特別仕様となっている。また、コラボレーションモデル専用のスペシャルパッケージも付属し、限定モデルとしての特別感を高めている。

パッケージ

ライト点灯時

裏蓋

取扱店舗は、全国のCASIO直営店舗、CASIO公式オンラインストア、Madhappy Japan公式オンラインストア、Madhappy Tokyo Storeなど。

主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W42.6×D16.4×H45.9mm

W42.6×D16.4×H45.9mm 質量： 43g

43g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 135～200mm

135～200mm その他機能： ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、アラーム5本・時報、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制切替、デイカウンター、電話番号メモリー（最大25件）、平均月差±30秒

編集部メモ

ベースモデルの「BG-169」は、コンパクトな丸いフォルムとフロントプロテクターデザインを特徴とするデジタルモデル。タフさとファッショナブルさをかねそなえたバリエーション展開を行っている。

Madhappyは、楽観主義とメンタルウェルビーイングへの配慮を理念とする米ロサンゼルス発のアパレル／ライフスタイルブランドで、ミレニアル世代～Z世代を中心とした若年層に支持されている。日本国内では10月18日にフラッグシップストア「Madhappy Tokyo」をオープンしており、アパレル販売を行うだけでなく体験型スペースも設置してブランドコンセプトを訴求している。