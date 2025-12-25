カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、ロサンゼルスを拠点とするアパレルブランド「Madhappy」とコラボレーションした限定モデル「BG-169MH-7」の販売を12月20日に開始した。価格は15,950円。

  • 製品イメージ

    BG-169MH-7

ベースモデル「BG-169」はコンパクトなデジタルモデル

新製品は「BG-169」シリーズのフォルムをベースに、「Madhappy」ならではの遊び心やポジティブな世界観を取り入れたデザイン。ダイアルには1990年代から2000年頃に流行したグリッター風デザインを採用し、ホワイトのケースとバンドにピンクの文字板を組み合わせることで、明るく軽快な印象を演出している。

  • 製品正面
  • 製品全体

裏蓋には「Madhappy」ロゴを刻印。LEDバックライトを点灯すると液晶部に「Madhappy」ロゴのシルエットが浮かび上がる特別仕様となっている。また、コラボレーションモデル専用のスペシャルパッケージも付属し、限定モデルとしての特別感を高めている。

  • パッケージ

    パッケージ

  • ライト点灯時

    ライト点灯時

  • 裏蓋

    裏蓋

取扱店舗は、全国のCASIO直営店舗、CASIO公式オンラインストア、Madhappy Japan公式オンラインストア、Madhappy Tokyo Storeなど。

主な仕様は以下のとおり。

  • ケースサイズ：W42.6×D16.4×H45.9mm
  • 質量：43g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂
  • バンド：樹脂バンド
  • 防水性能：20気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
  • 電池寿命：約3年
  • バンド装着可能サイズ：135～200mm
  • その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、アラーム5本・時報、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制切替、デイカウンター、電話番号メモリー（最大25件）、平均月差±30秒
  • 製品画像1
  • 製品画像2
  • 製品画像3

編集部メモ

ベースモデルの「BG-169」は、コンパクトな丸いフォルムとフロントプロテクターデザインを特徴とするデジタルモデル。タフさとファッショナブルさをかねそなえたバリエーション展開を行っている。

Madhappyは、楽観主義とメンタルウェルビーイングへの配慮を理念とする米ロサンゼルス発のアパレル／ライフスタイルブランドで、ミレニアル世代～Z世代を中心とした若年層に支持されている。日本国内では10月18日にフラッグシップストア「Madhappy Tokyo」をオープンしており、アパレル販売を行うだけでなく体験型スペースも設置してブランドコンセプトを訴求している。