HoYoverseは1月2日、提供中のオープンワールドRPG『原神』における予告配信を実施し、その中で次期Luna Ⅳ「冬の夜、ある旅人が」を1月14日にリリースすると明らかにした。Lunaシリーズの展開からシナリオで存在感を示してきたコロンビーナに加え、恒例の海灯祭イベントも行われる。
ナド・クライの魔神任務が遂にクライマックスを迎えるという次期バージョンアップデート。「博士」ドットーレとの戦闘はもはや避けられず、魔神任務をクリアすることで旅人が過去に歩んできた物語が明らかに。新衣装の無料配布に加え、新キャラクター「コロンビーナ」「兹白（しはく）」「イルーガ」を実装。恒例の海灯祭が多くのイベントとともに開催される。
