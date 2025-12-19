HoYoverseは12月29日、同社が手年会する都市ファンタジーRPG『ゼンレスゾーンゼロ』における予告配信を実施し、その中で次期Ver.2.5「この身に『希望』を灯すとき」を12月30日に公開すると明らかにした。シーズン2のクライマックスを飾るとしており、S級エージェント「照」の無料配布など様々な特典が用意される。

今年6月からのVer.2.0「雲霞の行き着く処」から始まった衛非地区が舞台の本編展開が、ついにクライマクスを迎えるという次期バージョン。プロキシたちは輝嶺石鉱山遺跡へと足を踏み入れることになり、新たな覚感の術を駆使し、エージェントたちと共にホロウの深層に潜む真実の解明に挑戦。後日談「空明尋剣録」に続くこれまでにないシナリオ展開で、秘境を探索するという。シナリオは先行上映機能を通じて全プレイヤーに開放される。

新エージェントとして二形態虚狩り「葉瞬光」とS級氷属性防護「照」を実装。「11号」、グレース、0号・アンビー、エレン、バーニスの性能を強化し、さらに式輿防衛戦と危局強襲戦の仕様を改善。初回のみすり抜けない特別復刻変調ではアリス、0号・アンビー、アストラ・ヤオから1名を選択でき、あわせてモチーフ音動機の復刻変調も開催される。