『原神』が語学学習アプリ「Duolingo」とコラボ！ 3日連続クエストクリアでゲーム内アイテムもらえる

HoYoverseは12月8日、同社が展開しているオープンワールドRPG『原神』における外部コラボ施策として、語学学習アプリ「Duolingo」とのコラボレーションを発表した。学府であるスメールがキービジュアルに採用されており、うろたえるパイモンやメガネをかけたティナリ、教鞭を執るセノらが登場している。
語学学習アプリ「Duolingo」で所定のクエストをクリアすることで、『原神』ゲーム内で利用できるアイテムを入手できるというコラボレーション施策。12月8日（月）から12月27日（土）の期間中限定で行われるもので、所定のクエストを達成するとアイコン「勤勉」、名刺「祭典・夢習い」、そしてスメール風の特別料理「スパイシーサクサクチキン」とそのレシピを入手可能。クエストには3日かかるため、12月25日（木）までに参加する必要がある。
原神 ✖ DuolingoコラボPV「究極のレッスン」#原神xDuolingo #原神LunaIII— 原神（Genshin）公式 (@Genshin_7) December 8, 2025
「 原神 ✖ @duolingo 」コラボがついにスタート！Duolingoアプリにて「原神クエスト」をクリアすると、限定のゲーム内報酬がもらえます！
パイモンへのリマインド：ちゃんとレッスンを受けてね！ pic.twitter.com/nBEbPbLZPE
#原神xDuolingo #原神LunaIII— 原神（Genshin）公式 (@Genshin_7) December 6, 2025
「原神 ✖ Duolingo」コラボが12月8日からスタート！
Duolingoアプリ内にてパイモン、ティナリ、セノ、Duoと一緒に「原神クエスト」をクリアすると、限定のゲーム内報酬がもらえます！キャンペーン詳細や参考方法の詳細は、こちらの画像をご覧ください。 pic.twitter.com/nUFRv9fgW0