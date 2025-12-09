HoYoverseは12月8日、同社が展開しているオープンワールドRPG『原神』における外部コラボ施策として、語学学習アプリ「Duolingo」とのコラボレーションを発表した。学府であるスメールがキービジュアルに採用されており、うろたえるパイモンやメガネをかけたティナリ、教鞭を執るセノらが登場している。

『原神』が語学学習アプリ「Duolingo」とコラボ！ 3日連続クエストクリアでゲーム内アイテムもらえる

語学学習アプリ「Duolingo」で所定のクエストをクリアすることで、『原神』ゲーム内で利用できるアイテムを入手できるというコラボレーション施策。12月8日（月）から12月27日（土）の期間中限定で行われるもので、所定のクエストを達成するとアイコン「勤勉」、名刺「祭典・夢習い」、そしてスメール風の特別料理「スパイシーサクサクチキン」とそのレシピを入手可能。クエストには3日かかるため、12月25日（木）までに参加する必要がある。