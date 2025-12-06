週末の夜遅くに掲載している「今週のデジタル編集部」。普段の誌面からはちょっとそれまして、編集後記をお送りします。

HoYoverseさんにお招きいただき『プチプラネット』の「居心地テスト」をちょっとだけ遊んでいました。言ってしまえばかなり『どうぶつの森』フランチャイズを意識しており、宇宙要素と望遠見降ろし視点では『スーパーマリオギャラクシー』の影響も感じます。

原神のUGCモード「星々の幻境」しかり、プレイヤー間のインタラクションを強化したいという思いがあるようで、やっぱり『Roblox』や『フォートナイト』のような持続的で高収益なモデルをアジア発タイトルとして展開したいのかなと。適切な世界観を構築できれば『プチプラネット』にも勝機があるかもしれません。