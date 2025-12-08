『崩壊：スターレイル』次期バージョンでの舞台は“二相楽園”。愉悦がテーマに

HoYoverseは12月8日、提供中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』の次期バージョンを延期することに対する補償について触れ、その中で次の舞台が“二相楽園”になることを初めて明らかにした。

Ver.4.0のメジャーアップデートが2週間延期されるため、具体的な補償の内容について言及しながら初めて次の舞台について触れたという内容。同作ではすでにVer.3.7まででオンパロス編を終了し、Ver.3.8ではピノコニー編について触れる幕間を展開予定。しかしVer.4.0のコンテンツ展開が通常通りのスケジュールで行われず、予告配信ではVer.3.8が通常より2週間長く展開されると説明されていた。この延期に際して、星玉×1,000と燃料×10を補償として配布する。

お知らせには補償の内容に加えて、次期バージョンで展開されるとみられる「二相楽園」についても言及された。『かつて列車が墜落し、そして再び出発した地…その地でアッハは「愉悦」を追い求める者たちに褒美を与えた。それは——其のゲームで得る、「星神」になる1分間。』とされ、愉悦が舞台となる模様。公開されたキービジュアルには、愉悦の運命を歩みながら調和のキャラクターとして実装されている花火のようなシルエットも見られる。