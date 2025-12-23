カフェやコワーキングスペースなど外で仕事をしたいとき、パソコンを持ち運ぶケースは必需品ですが、作業効率を上げるためのPCスタンドもあったら嬉しいですよね。

ケースとスタンドの2WAY仕様！ スリコのスタンド付きPCケース

この記事では、ケースとスタンドの一つで二役のな便利アイテム、スリコの「スタンド付きPCケース：13.3インチ」をご紹介します。

3COINSの「スタンド付きPCケース：13.3インチ」

商品の特徴

チャコールグレーのシンプルなデザイン

スリコのスタンド付きPCケースは、パソコンの持ち運びにもデスクワークにも便利な、スタンド機能付きのPCケースです。軽量ながらしっかりとした作りで、大切なノートパソコンをしっかり保護してくれます。カラーは落ち着いたチャコールグレーで、シンプルかつ上品な印象。性別問わず使いやすいデザインになっています。

内側の面ファスナーで角度を調整すると、PCスタンドとして使えます。画面の位置を少し高くするだけで、首や肩への負担が軽くなり作業効率もアップ。持ち手付きでそのままバッグのように持ち運べて、トートバッグからの出し入れもしやすいです。ジッパーは両開きで、パソコンの出し入れもスムーズでストレスフリー。

持ち手付きで持ち運びやすい

サイズ違いで15.6インチ対応タイプもあるので、パソコンが大きめの方にも対応できます。マウスなどを入れる収納ポケットはありませんが、余計な厚みがなくスリムで、ケース自体が丈夫なところが魅力です。

筆者が使ってみたところ、スタンドにしても安定感があり、オンライン会議の際にも重宝しています。持ち運びや収納はもちろん、自宅での作業にもそのまま使えるので、「ケースを買った」というより「スタンド付きの作業ツールを手に入れた」という感覚です。場所を選ばず作業したい方や、長時間作業をする方に特におすすめしたいアイテムです。

丈夫なPCケースをお探しの方は、スリコの「スタンド付きPCケース：13.3インチ」を試してみてはいかがでしょうか。