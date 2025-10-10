お子さんが数字に興味を持つきっかけ作りって、意外と難しいですよね。小さいうちから数に親しんでほしいと思っても、どうやって教えたらよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、遊びながら自然と数に触れられる、スリコの「《WEB限定カラー》100玉そろばん」をご紹介します。

3COINSの「《WEB限定カラー》100玉そろばん」

商品の特徴

スリコの100玉そろばんは、数を楽しく学べる木製の知育おもちゃです。100玉そろばんは、10本の棒にそれぞれ10個ずつの玉が並んだシンプルな計算道具。玉を動かしながら数を数えたり、10になる組み合わせを見つけたりと、遊びの中で自然と算数の基礎に触れられます。

さりげなくインテリアとして飾っても楽しめる

WEB限定カラーは淡いペールカラーで、通常盤よりパステルカラーが多くより優しい雰囲気が魅力。どちらも木製ならではのぬくもりを感じるデザインで、リビングに置いてもインテリアに馴染みます。木製のおもちゃはお子さんが使わなくなってもインテリアとして飾っておきたくなる、かわいらしさがありますよね。

スタンドは折りたたみ式

スタンドは折りたためるので収納しやすく、広がりすぎないように紐もついていて安定感もあります。使わないときに片付けやすいのは、親としてもうれしいポイントですね。

筆者も実際に使ってみて、玉をカチカチと動かす感覚が心地よく、大人でもちょっとした気分転換に触りたくなりました。知育玩具としての良さは「見て・触って・声に出す」の3つが同時にできること。数字や紙だけではわかりにくい「数の大きさ」や「足したり引いたりする感覚」が、玉を動かすことで自然に身につきます。

親子で「今日は何個数えられるかな？」と遊ぶだけでも立派な学びになりそうです。おもちゃとしても長く使え、数に親しむきっかけ作りにぴったりのアイテムだと思いました。

知育おもちゃをお探しの方は、スリコの「《WEB限定カラー》100玉そろばん」を試してみてはいかがでしょうか。