車の中は、エアコンをつけていても後部座席までなかなか空気が行き届かず、困ってしまうことがありますせっかくのドライブ、家族みんなが快適に過ごせるようにしたいものです。

この記事では、車のヘッドレストに簡単に取り付けられて、後部座席でも快適に過ごせる便利なアイテム、スリコの「《WEB限定》スリムファン」をご紹介します。

3COINSの「《WEB限定》スリムファン」

商品の特徴

スリムでコンパクトながら高機能

スリコのスリムファンは、車のヘッドレストのステーに、面ファスナーを巻き付けて使う小型扇風機です。風向きは上下に調節可能で、風量は弱・中・強の3段階で切り替えられます。車の内装に合わせやすい、ブラックとベージュの2色がラインナップ。特にブラックは人気で、WEB限定で再販されました。

ヘッドレストに面ファスナーを巻き付けて設置

USB給電式で、付属のUSBケーブルをUSB電源に接続しながら使用します。右サイドの電源/風量調節ボタンを押すと電源がオンになり、ファンが稼働します。ケーブルの長さは約150cmと十分な長さがあるため、車内のUSBポートから給電しても問題なく使用できました。

付属のUSBケーブルをUSB電源に接続しながら使用

電源コードが前の座席に少し出っ張りますが、座席の横にコードを通すことでうまく隠すことができ、見た目もスッキリさせられました。車内のUSBポートで使用する場合は、エンジンを切る前に電源をオフにして、給電用USBケーブルを本体および電源から取り外してください。出力5V2.4A以下のモバイルバッテリーに繋いでも使用できますよ。

実際に使ってみて、風量自体はそこまで強くはないものの、風がない状態と比べると車内の体感温度が全然違うと感じました。筆者は軽自動車に乗っているので、エアコンが効きにくい後ろの座席まで風が届くのでありがたいです。スリムで圧迫感もなく、お子さんや高齢者が乗り降りしやすいのも嬉しいポイントですね。

スリムな車内用の扇風機をお探しの方は、スリコの「《WEB限定》スリムファン」を試してみてはいかがでしょうか。