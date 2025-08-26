手軽に作れるインスタントラーメンですが、麺を茹でて、栄養をとるための野菜を別に用意して……と、意外と手間がかかるし洗い物も増えて、面倒に感じませんか。

この記事では、時短と栄養を両立できる便利アイテム、スリコの「《レンジで簡単》ザル付きビストロヌードル／KITINTO」をご紹介します。

3COINSの「《レンジで簡単》ザル付きビストロヌードル／KITINTO」

商品の特徴

キッチンにも馴染むアイボリーカラーのデザイン

スリコのザル付きビストロヌードルは、電子レンジで手軽にラーメンが作れる調理器具です。以前から人気だったビストロヌードルがリニューアルし、新たにザルが付いたことでさらに便利に。リニューアル前のものと比較しながら実際に使ってみました。

すのこからザルにリニューアル

大きさや容量は以前とほぼ同じです。以前のビストロヌードルはすのこ付きで、たくさんの野菜を入れて温野菜を作るのにも適していました。リニューアルしたザル付きビストロヌードルは、麺を茹でながら同時に野菜などの具材も一緒に調理できるのが大きな魅力。ザルに野菜を入れてセットすれば、ラーメンと一緒に野菜も摂れます。

インスタントラーメンをレンジで簡単調理

加熱時間の目安がフタの裏面に記載されているので、調理時間がわからなくなってもすぐ確認できます。野菜を一緒に調理する場合は、さらに1分追加すると良いそうです。調理後はスープの素を入れ、そのまま食卓へ。調理から食事までこれ一つで完結するので、洗い物の手間が格段に減るのが嬉しいポイントですね。

野菜やお肉などを一緒に蒸し調理

蒸し野菜だけ電子レンジで作れるのはもちろん、ラーメン以外にも、うどんや蒸し焼きそばの調理にも使えます。素材はポリプロピレンで、耐熱温度は140℃、耐冷温度は-20℃と耐熱性・耐冷性もあり、様々な調理に使えるスペックがあります。またザルは他の料理にも活用でき、切った食材の一時置き場や、水切りをするのにも便利ですね。

ボリューム満点のラーメンが出来上がり

筆者は野菜と一緒にお肉も蒸し焼きにしてみましたが、ボリュームのあるインスタントラーメンが作れました。栄養面も気にしながらラーメンが食べられて大満足です◎子供が保育園に行っている間に食べる一人飯にもぴったり。

レンジで簡単にラーメンが作れる時短アイテム、スリコの「《レンジで簡単》ザル付きビストロヌードル／KITINTO」を試してみてはいかがでしょうか。