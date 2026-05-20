オールホワイトの貴重なmicroATXマザー
ASRockの「B860M Challenger WiFi White」は、Intel B860チップセットを搭載するmicroATXマザーボードのホワイト版だ。基板、ヒートシンク、コネクタをホワイトで統一。B860でコストを抑えつつ、コンパクトなホワイトPCを構築するのに良いだろう。Gen5のM.2スロットなどは、大型ヒートシンクでしっかり冷却する。価格は30,000円前後。
白いヒートシンクが付属のGen5対応SSD
ドスパラセレクトから、PCI Express Gen5対応の高速なM.2 NVMe SSD「PG5」が登場した。データ転送速度は、リードが最大14,000MB/s、ライトが最大13,000MB/s。6nmプロセス技術を採用し、消費電力と発熱の低減を実現したという。ホワイトカラーのヒートシンクも付属する。ドスパラでの価格は、1TBが40,980円、2TBが71,980円。
4面インフィニティミラー仕様のファン
Antecの「Infinity Matrix 120 ARGB」は、側面がインフィニティミラーデザインになっている12cmファンだ。やや厚めの28mm厚フレームを採用しており、風量がアップ(最大46.43CFM)。カラーはブラックとホワイトで、ツクモでの価格は1,780円となる。シングルフレームのトリプルファン「同 360 ARGB」もあり、こちらの価格は4,980円だ。
上下両面で放熱するM.2 SSDヒートシンク
アイネックスの「BA-HM03」は、両面放熱に対応したM.2 SSD用ヒートシンク。サイズが大きく、グラフィックスカードの近くで使うときなどは干渉に注意が必要だが、冷却性能は期待できるだろう。ヒートシンクはネジで固定する方式。熱伝導パッドや精密ドライバーなど、取り付けに必要な一式がセットになっており、便利だ。価格は900円前後。
奥行き14cmのコンパクトなPlatinum電源
Antecの「NE Platinum ATX 3.1」は、同社「NeoECO」シリーズから登場した80 PLUS Platinum電源の新モデル。奥行き14cmのコンパクト設計を採用しており、小型システムでの利用にも適している。高品質な日本製コンデンサや、静音性に優れる12cmのFDBファンなども採用した。出力は850W/1,000W/1,200Wで、価格は19,500円前後～26,500円前後。
3面の曲面強化ガラスによるピラーレス
Antecの「C6 Curve」は、3面強化ガラスを採用したピラーレス仕様のミドルタワーケース。通常のピラーレスは左前の支柱が無い形だが、これは右前も無いという、より開放感のあるデザインが特徴的だ。ファンはボトム(12cmリバース×2)とリア(14cm×1)の計3個が付属する。価格は、通常モデル(Air)が17,500円前後、ARGBモデルが18,500円前後。
初心者にもオススメの安価なピラーレス
RACEN(センチュリー)の「Aqcess」は、コスパが魅力のミドルタワーケース。14cmのARGBファンが標準で3個付属するピラーレス仕様の製品ながら、ツクモでの価格は12,980円とお買い得感が高い。全40ページの親切な取扱説明書が付属しており、自作が初めてというユーザーでも安心だろう。カラーはブラックとホワイトの2色が用意されている。
1万円で買えるARGBファン4個付属ケース
MSIの「MAG Forge 340R Airflow」は、フロントにメッシュパネルを採用し、エアフローに優れるミドルタワーケースだ。標準で4個のARGBファンが付属しながら、1万円以下という安さも魅力だ。microATX版となる「MAG Forge M120R Airflow」もラインナップ。どちらもドスパラ限定のモデルで、価格はそれぞれ、9,980円と7,480円だ。
木材使用PCケースの最高峰モデルが発売
近年、木材を使用したPCケースが増えているが、Lian Liの机型ケースでも「DK-07 Wood」が新登場。E-ATXのデュアルシステム構成に対応する拡張性の高さを備えつつ、天板にダークウォールナットを採用したモデルで、高級家具のような質感が楽しめるだろう。大型製品のためメーカー直送品となっており、価格は310,000円前後(本州配送時)。