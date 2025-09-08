外出先で出る、ちょっとしたゴミの処理に困った経験はありませんか。飲食後の小さな包み紙、お子さんの食べこぼしなど、捨てる場所に困る小さなゴミは意外とたくさんありますよね。バッグに直接入れるのは抵抗がありますが、すぐにゴミ箱が見つからないことも多いものです。

この記事では、“ちょっとしたゴミ問題”をスマートに解決してくれるアイテム、スリコの「携帯用ダストポーチ」をご紹介します。

3COINSの「携帯用ダストポーチ」

商品の特徴

バネ口でパカッと開いてしっかり閉じる

スリコの携帯用ダストポーチは、外出先で出るちょっとしたゴミを収納しておけるケース。本体は約縦16×横9.5cmとコンパクトかつ軽量で、バッグに入れてもかさばらず、持ち運びやすいサイズ感。カラーはチャコールグレーとベージュの2色展開。どちらも落ち着いたトーンで、性別や年代を問わず使いやすいデザインとなっています。

背面にはポケットティッシュケースが一体化されているのも嬉しいポイント。ティッシュと一緒に持ち歩けることで、手を拭いたあとゴミをしまえて流れがスムーズですね。カラビナ付きで、バッグやスマホホルダーなどに引っ掛けておけます。必要な時にさっと取り出せるので使いやすさ抜群です。

裏地はくるっとひっくり返せる仕様で、底にたまりがちな細かなゴミもきれいに捨てられます。汚れても拭き取りやすいので、お手入れも簡単ですね。洗濯やアイロンなどはできませんが、衛生面が気になる方でも安心して使えます。

筆者が実際に使ってみて、子供が食べたお菓子の包み紙や、使い終わったウェットティッシュなどをさっと入れておけて助かっています。後で捨てようと思っていたゴミを、ポケットにしまったまま忘れることも減りました。バネ口になっていてしっかり閉まるので、小さな子供が開けてゴミを引っ張り出す心配が少ないのも魅力的です。

外出時のごみ処理に困っている方は、スリコの「携帯用ダストポーチ」を試してみてはいかがでしょうか。