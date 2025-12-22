NTTドコモは12月22日、多様なコンテンツが使い放題の有料サービス「スゴ得コンテンツ」をリニューアルし、「dバリューパス」として2026年3月1日から提供すると発表した。月額制で、現状の418円から値上げし550円となる。

dバリューパスでは、スゴ得コンテンツで提供してきた約900種類のクーポンや約150種類のコンテンツはそのままに、コンビニや飲食店、映画館で使えるクーポンを拡充するほか、d払いなどの利用で貯まるポイント特典を追加する。

2025年11月から提供しているモバイルバッテリーサービス「CHARGESPOT」の使い放題も継続。ドコモの回線契約を持たないユーザーも利用可能だ。

主な特典として、コンビニの様々な商品に利用できる100円お買い物券が当たる抽選を毎日開催するほか、毎週金曜日にはからあげやコーヒーなどのコンビニ人気商品を約10万人に抽選でプレゼント。コンビニやドトールコーヒーショップ、松屋などの飲食店、レジャー施設で利用できる約900種類以上のクーポンのほか、全国の映画館で利用可能な最大500円の鑑賞割引クーポンも提供する。

d払い関連では、街の店舗でd払いを利用した場合、1ポイントから最大700ポイントがdポイント(期間・用途限定)で還元されるハズレなしの抽選を実施。総合通販サイト「dショッピング」での買い物では、通常付与されるポイントに加え、購入額の1％を最大600ポイントまで還元。dショッピングで買い物した翌月には、600円割引クーポンも進呈される。

アニメ見放題サービス「dアニメストア」や「ドコモスポーツくじ」「dブック」などで利用できるクーポンもプレゼントする。

また、dバリューパスに「my daiz(マイデイズ)」「クラウド容量オプション」をセットにした「dバリューパスパック」を月額682円で提供。これは従来の「いちおしパック」から名称を変更したものとなる。

すでにスゴ得コンテンツを契約しているユーザーは、2026年3月1日以降、自動でdバリューパスに切り替わる。初めて契約するユーザーは初月無料で利用できる。

なお、サービスリニューアルを記念して、「スゴ得コンテンツリニューアル決定記念!100万pt山分けキャンペーン」を2025年12月22日午後2時から2026年2月27日午前10時59分まで開催。キャンペーンサイトからエントリーしたスゴ得コンテンツの契約者に、dポイント(期間・用途限定)総額100万ポイントを山分けして進呈する。