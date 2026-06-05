JAL（日本航空）は6月5日、NTTドコモと共同で、モバイル通信サービス「JALモバイル」にドコモの「ahamo」を組み合わせた新サービス「JALモバイル powered by ahamo」を発表した。6月25日10時から提供開始する。

「ahamo」の料金（30GB、月額2,970円）はそのままに、国内線特典航空券「どこかにマイル」を78％オフで利用できるクーポンなど、JAL独自の特典が付加されることが特徴。

「JALモバイル powered by ahamo」ロゴ

「JALモバイル powered by ahamo」は、月額2,970円でデータ量30GB、海外データ通信が追加料金不要（91の国・地域が対象）、5分以内の国内通話無料となっている。JALが提供する「JALモバイルオプション」に申し込むことで利用可能。現在ahamoの回線を利用中のユーザーも申し込め、申し込み手数料は2,200円。新規契約や、ドコモ以外の他社からの乗り換え（MNP）ではキャンペーンが適用され手数料は無料という。

特典面では、通常往復7,000マイルが必要な「どこかにマイル」を1,500マイルで交換できるクーポンを年1回進呈する。また、毎月の継続利用で一律125マイル、JALグループ運航便を対象運賃で利用すると1区間につき国内線50マイル・国際線100マイルがたまる。このほか、新規契約またはドコモ以外の他社から乗り換え（MNP）した利用者は、Life Status ポイント（LSP）が毎月1LSPがたまるとしている。

「JALモバイル powered by ahamo」はJALが特典を企画・提供し、ドコモはこれまでにない新たな取り組みとして「ahamo」をパートナー企業ブランド向けに提供。

導入には、2025年4月にJALが提供を開始した「JALモバイル」がユーザーから好評を得ていた背景がある。「どこかにマイル」を78％オフで年に一度利用できる特典や、日々の通信でマイルがたまる仕組みが支持されていたといい、加えて「大手通信キャリア（MNO）の通信環境をそのまま利用したい」といった声もあったことから、今回両社のパートナーシップにより「JALモバイル powered by ahamo」が提供された。

「JALモバイル powered by ahamo」の料金・特典概要

提供開始を記念し、6月25日からキャンペーンを実施する。新規契約者に1,000マイル、ドコモ以外の他社からの乗り換え（MNP）した顧客に5,000マイルを積算する「新規契約マイルボーナスキャンペーン」と、対象者の「JALモバイルオプション」申込手数料（通常2,200円）を無料とするキャンペーンを行う。いずれも終了時期は未定。