NTTドコモは、2026年3月1日から、自宅のテレビやPC、スマートフォン、タブレットなどで専門チャンネルやビデオ作品を楽しめる「ひかりＴＶ」および「ひかりＴＶ for docomo」の利用料金を値上げする。

2026年3月1日以降は「ひかりＴＶ」基本プランの月額料金が1,100円から1,210円へ、「ひかりＴＶ for docomo」の月額料金が3,850円から4,400円へ改定される。

  • NTTドコモによる発表文（一部）

    NTTドコモによる発表文（一部）

いずれも2008年3月のサービス開始以降、月額1,100円から楽しめるエンタメサービスとして提供されてきたが、「放送・配信設備や通信設備の維持にかかるコスト、電気代等が高騰する」ことを理由に、2026年3月1日から料金を改定する。改定前・改定後の料金は下記の通り。

「ひかりＴＶ」月額料金 新規申し込み受付中のプラン

プラン 2026年2月28日（土曜）まで 2026年3月1日（日曜）以降
ひかりＴＶ 専門チャンネル・ビデオプラン 3,850円 4,400円
ひかりＴＶ 専門チャンネルプラン 2,750円 3,300円
ひかりＴＶ 基本プラン 1,100円 1,210円

「ひかりＴＶ」月額料金 新規申込み受付が終了しているプラン

プラン 2026年2月28日（土曜）まで 2026年3月1日（日曜）以降
ひかりＴＶ お値うちプラン 3,850円 4,400円
ひかりＴＶ テレビおすすめプラン 2,750円 3,300円
ひかりＴＶ ビデオざんまいプラン 2,750円 3,300円
ひかりＴＶ 基本放送プラン 1,100円 1,210円

「ひかりＴＶ for docomo」月額料金

プラン 2026年2月28日（土曜）まで 2026年3月1日（日曜）以降
ひかりＴＶ for docomo 3,850円 4,400円