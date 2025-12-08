NTTドコモは、2026年3月1日から、自宅のテレビやPC、スマートフォン、タブレットなどで専門チャンネルやビデオ作品を楽しめる「ひかりＴＶ」および「ひかりＴＶ for docomo」の利用料金を値上げする。
2026年3月1日以降は「ひかりＴＶ」基本プランの月額料金が1,100円から1,210円へ、「ひかりＴＶ for docomo」の月額料金が3,850円から4,400円へ改定される。
いずれも2008年3月のサービス開始以降、月額1,100円から楽しめるエンタメサービスとして提供されてきたが、「放送・配信設備や通信設備の維持にかかるコスト、電気代等が高騰する」ことを理由に、2026年3月1日から料金を改定する。改定前・改定後の料金は下記の通り。
「ひかりＴＶ」月額料金 新規申し込み受付中のプラン
|プラン
|2026年2月28日（土曜）まで
|2026年3月1日（日曜）以降
|ひかりＴＶ 専門チャンネル・ビデオプラン
|3,850円
|4,400円
|ひかりＴＶ 専門チャンネルプラン
|2,750円
|3,300円
|ひかりＴＶ 基本プラン
|1,100円
|1,210円
「ひかりＴＶ」月額料金 新規申込み受付が終了しているプラン
|プラン
|2026年2月28日（土曜）まで
|2026年3月1日（日曜）以降
|ひかりＴＶ お値うちプラン
|3,850円
|4,400円
|ひかりＴＶ テレビおすすめプラン
|2,750円
|3,300円
|ひかりＴＶ ビデオざんまいプラン
|2,750円
|3,300円
|ひかりＴＶ 基本放送プラン
|1,100円
|1,210円
「ひかりＴＶ for docomo」月額料金
|プラン
|2026年2月28日（土曜）まで
|2026年3月1日（日曜）以降
|ひかりＴＶ for docomo
|3,850円
|4,400円