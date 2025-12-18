インターネットイニシアティブ（IIJ）は12月18日、法人向けモバイル端末販売サービス「IIJモバイルサプライサービス」において、サークル・ワン製のIP無線機「コスモトーク C580-MTR」、Samsung製のタブレット「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」、NECプラットフォームズ製の据え置き型ルータ「Aterm HT100LN」の3機種の販売を開始した。

コスモトーク C580-MTR

「コスモトーク C580-MTR」は、IP通信を利用することで免許や資格が不要な無線機。多言語同時翻訳機能を搭載し、外国人労働者との連携や災害時の緊急連絡などにも活用できる。また、デュアルSIM対応により通信回線の冗長化が可能で、BCP（事業継続計画）対策としても有効だとしている。カラーはブラック。販売価格は99,000円。

Samsung Galaxy Tab A11+ 5G

「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」は、11インチの大型ディスプレイを搭載した5G通信対応のタブレット。直射日光下でも視認性に優れたディスプレイを搭載し、屋外業務に適する。7040mAhの大容量バッテリーと25Wの超急速充電に対応した。カラーはグレー。販売価格は47,300円。

Aterm HT100LN

「Aterm HT100LN」は、回線工事不要で手軽にインターネット環境を構築できる据え置き型のルータ。SIMロックフリー仕様で用途に応じたSIMの選択が可能。最大10台のWi-Fi機器を同時接続できるため、小規模拠点や事務所の回線としても利用できるとしている。カラーはホワイト。販売価格は16,280円。