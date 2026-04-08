ソニーネットワークコミュニケーションズが提供するモバイル通信サービス「NUROモバイル」。2025年9月1日に、高速光回線サービス「NURO 光」とNUROモバイルをセット利用することで月額基本料金が3年間491円引きになるという「NURO 光会員モバイル割」を開始しました。

「NURO 光」の新規申込者／利用者を対象に、専用ページから「NUROモバイル」の対象プランを新規または他社からの乗り換え（MNP）で申し込むと、3年間NUROモバイルの月額基本料金が491円割引。さらに契約時の登録事務手数料3,300円が半額となる特典です。

リリース当初から話題となったこの「NURO 光会員モバイル割」の開始から約半年、その手応えと今後の展開について、NUROモバイルのセールスマーケティングのリーダーを務める竹浪克弥氏と当企画を担当する奥山悠太氏に話を聞きました。

ソニーネットワークコミュニケーションズ マーケティング部門 ダイレクトセールス推進部 セールスプランニング課のNUROモバイル セールスディレクションリーダー 竹浪克弥氏（左）と同課の奥山悠太氏（右）

5GBがワンコインで使えるという分かりやすいお得感が響いた

──NUROモバイルとNURO 光のセット割を導入後、ユーザーの反響はいかがでしたか。

奥山：想定以上の反響をいただいている状況です。これまでのNURO 光会員向けの特典は割引期間を数か月間にしていましたが、より長い期間でのお得さを希望するお客様が多く、そのような声に応える形で特典を設計しました。他社と比べて弊社のセット割の方がお得だと言っていただけることも多く、大きな反響が得られています。

竹浪： 正直、初動から想定を上回る反響で、社内でもどよめきが起こったくらいです。それほど今回のセット割をお客様が望んでいたのだと感じています。今回の特典では、NUROモバイルの中で人気の5GBプランが割引後にワンコイン（割引後月額499円）で利用できるという分かりやすさを意識しました。

──大きな反響が得られた理由について、どのように捉えていますか。

奥山：3年間という期間や、5GBがワンコインで使えるという、分かりやすさや安さを評価いただけたと考えています。また、スマホの乗り換えやプラン変更は例年春頃がピークになりますが、秋もスマホの新機種発表などで盛り上がる時期なので、その時期に合わせて特典を刷新できたのは良かったです。買い換えに合わせて乗り換えを検討する人に響いたのではないかと思います。

竹浪：割引の大きい特典を展開すると申し込みが増える傾向にありますが、今回はそれだけでなくプロモーションを工夫したところがかなり大きいと考えています。

──プロモーションの中で良かったポイントを教えてください。

竹浪：特典開始当初は、ご契約者本人がNUROモバイルを申し込むことを想定してプロモーションしていましたが、いざ申し込みが始まると、どうやら複数回線申し込まれる方が相当数いることが分かりました。NUROモバイルは同一世帯5回線まで申し込め、ご家族全員が割引の対象になるので、みんなで乗り換えているのだと思います。物価高騰の折から、この割引はアドバンテージになります。そこでお客様に家族でNUROモバイルを利用することによるメリットについても案内することにしました。

奥山：お客様への配信メールで家族利用をアピールしたところ、お客様から良い反応をいただけました。お客様のニーズに気付き、それをプロモーションに活かせたのが良かった点だと感じています。

ソニーグループの一員としての知名度とグループ会社の営業連携が大きな強みに

──NUROモバイルの強みはどこにあるのでしょう。

奥山：NUROモバイルはトリプルキャリア対応で、ドコモ・au・ソフトバンクから好きな回線を選択できます。繋がりやすさを考えて、乗り換えのタイミングで回線を変更したいと思った時に、どのキャリア回線でも選べるという優位性があると考えます。

竹浪：もう一つ挙げるとしたら、NUROモバイルはソニーグループの一員の事業会社なので、その知名度をきっかけに知っていただけることもあります。

──どのような層にこの「NURO 光会員モバイル割」を届けたいですか。

竹浪：NURO 光のお客様は家族層が多いため、ファミリー層によりリーチしたいと思っています。家族全員のスマホと自宅の光回線を含めて、家族丸ごとNUROという状態を目指したいですね。その次は大手キャリアで格安SIMの利用を躊躇しているユーザーに、モバイル＋光セットで後押ししたい。大手キャリアの光セット割を利用しているユーザーは、光サービスを解約してしまったらスマホの料金が高くなってしまうという人が一定数いらっしゃいます。その解決策としてNUROモバイルを提案していきたいです。今回のセット割をきっかけにNURO 光を申し込んだというお客様も多いです。このような相乗効果が狙いで、今回の特典設計が実現できた面もあります。

──NURO 光とNUROモバイルのシナジーについてもう少し教えてください。

竹浪：NUROモバイルのお客様には、2025年10月から、「NUROモバイル会員 光割」を展開しています。NURO 光を新規申込いただくことで、NUROモバイルの公式特典に加え、NURO 光の月額基本料金から2年間491円が割り引かれ、計3年間お得に利用いただくことができます。NUROモバイルのお客様にセット割のことを伝え、NURO 光の魅力を伝えるなど、まだまだプロモーションできる余地が多く残っていると思っています。

──春商戦で実施した施策について教えてください。

奥山：春商戦に向け様々なキャンペーンを展開しました。1つ目がサッカーの前田大然選手とのコラボグッズなどが当たる「NURO 光×前田大然選手 コラボキャンペーン」（応募受付終了済み）。2つ目が幾田りらの公演チケットが当たる「幾田りら LIVE TOUR 2026 "Laugh"コラボキャンペーン」（応募受付終了済み）。そして3つ目がソニー・ミュージックエンタテインメントが開催する音楽フェス「CENTRAL 2026」のライブチケットやソニー製ヘッドホンなどが当たる「「感動を止めるな。」選べる感動体験キャンペーン 第二弾」です（特典の一部については応募受付終了済み、ヘッドホンについては4月16日まで応募受付）。どうしても新規のお客様向けのキャンペーンに企画が寄りがちですが、ご利用中のお客様からも利用満足度が高まるサービスをご要望いただいていました。今回、ご利用中のお客様も対象となるプレゼントキャンペーンが企画できたのは、かなりプラスになったのではないかと思います。

──ソニーグループの一員としての強みが出たキャンペーンだと感じました。

竹浪：音楽、アニメなどエンタメ領域でお客様と接点をもてる貴重なキャンペーンだったと思います。現状、NUROモバイル単体ではこのようなキャンペーンは企画しにくいのですが、今回、NURO 光・So-net 光と企画連携することで、このような取り組みが実現できました。グループのアセットを活用させてもらう部分と、社内の営業連携をしっかり行うことで、来期もこういった取り組みを拡充できればいいなと思っています。