インターネットイニシアティブ（IIJ）は10月2日、法人向け端末販売サービス「IIJモバイルサプライサービス」において、サムスン製スマートフォン「Samsung Galaxy A25 5G」、「Samsung Galaxy A36 5G」および中古良品「iPhone SE（第3世代）」の販売を開始した。

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A36 5G

IIJモバイルサプライサービスは、IIJの法人向けモバイルサービスとあわせて利用できる端末販売サービス。今回追加された3機種のうち、「Samsung Galaxy A25 5G」と「Samsung Galaxy A36 5G」はSIMロックフリーの5G対応Android端末。

両機種はGoogleの公式推奨プログラム「Android Enterprise Recommended」に対応しており、ビジネス用途でも安心して利用できるとしている。カラーは「Samsung Galaxy A25 5G」がブラック、「Samsung Galaxy A36 5G」がオーサムブラック。価格はそれぞれ27,800円と49,800円。

中古良品のiPhone SE（第3世代）は、検査済み・初期化済みの端末を提供するもので、iPhoneを安価に導入したい法人の需要に対応する。通常の使用による外観上のキズやスレなどがあるものの、画面の割れといった大きな損傷はなく、動作に問題のない端末が提供される。64GBモデルのスターライトとミッドナイトの2色展開で、価格は32,780円。