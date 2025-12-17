ニトリは12月上旬から、マグネットを搭載したフロア照明「LEDマグネットフロアランプ NTFL02」の販売を全国のニトリ店舗およびニトリネットで開始した。価格は9,990円。

LEDマグネットフロアランプ NTFL02

同製品は、従来モデル「LEDフロアランプ（YP001FL）」の改良版。最大の特徴は本体裏面に搭載されたマグネットで、ベーススタンドから取り外して本体単体で点灯できるようになった。

これにより、従来の床置きに加えて横置き、壁付け、棚下付けなど、設置方法のバリエーションが大幅に拡大している。

付属の角度調整パーツを使用すれば、固定角度の調整も可能。間接照明としての利便性が向上した。

明るさは7段階、光の色は5段階（電球色から昼光色まで）の調整に対応。本体上部のタッチ操作のほか、付属のリモコンでも遠隔操作ができる。リモコンの操作距離は最大8メートル（直線距離）。

本体サイズは幅190mm×奥行190mm×高さ1,200mm、重量は約1.15kg。定格消費電力は14W（100%点灯時+ACアダプター）で、全光束は約1,300lm。LED光源寿命は約40,000時間となっている。カラー展開はブラックのみ。

付属品として、ベーススタンド、ACアダプター、角度調整パーツ、リモコン、単4形乾電池2本（動作確認用）が同梱される。