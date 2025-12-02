ニトリは12月中旬より、食材を入れてメニューを選ぶだけで自動調理ができる「毎日使えるスリム調理ポット」を全国のニトリ店舗で販売開始する。価格は5,990円。11月下旬よりニトリネットで予約販売を開始している。

毎日使えるスリム調理ポット

同製品は、忙しい日々を送るユーザーの食生活をサポートする調理家電。容器に食材を入れてメニューを選択すれば、あとは自動で調理が完了する。煮込みメニューなら豚汁やカレーが約30分、かぼちゃのポタージュは裏ごし不要で約35分で調理できる。調理中は他の家事や自分の時間に使える。

毎日使えるスリム調理ポット 本体

内部のカッターはチタンコーティングが施されている

自動メニューは8種類を搭載。カレー、スープ、煮込み料理のほか、おかゆ、ゆで卵、豆乳、フルーツジュース、ヨーグルトまで幅広い料理に対応する。レシピブックも付属し、バリエーション豊かな料理が簡単に作れる。

ポタージュの調理例

予約調理機能を備えており、4時間後または8時間後に調理を開始する設定が可能。帰宅時間や朝食のタイミングに合わせて、出来たての料理を楽しめる。調理開始までは容器内の温度を約70℃で保温する。ただし、ゆで卵、温泉卵、発酵、ジュースは予約調理に対応していない。

ふたは丸ごと取り外しが可能で、本体内側にはセラミックコーティングが施されている。カッター部分は付属の専用ブラシで汚れを取ったあと、台所用中性洗剤を薄めた水を入れて「ジュース」モードで運転(約2分)すれば簡単に洗浄できる。

本体サイズは幅166mm×奥行118mm×高さ262mm、重さは約1.2kg。定格容量は600mL、コードの長さは約1.0m。カラーはホワイトのみ。付属品はレシピブック、エッグスタンド、お手入れブラシ。