Zettlab（ゼットラボ）は12月11日、AIを搭載したNASキット「Zettlab AI NAS」シリーズを発表した。AIによる検索機能や自動整理を搭載し、大量の写真や動画などのデータを保存しても管理が煩わしくない。メモリーカード内のデータをボタン一発でバックアップする機能も持つ。

2ベイタイプ「D2」、4ベイタイプ「D4」、6ベイタイプ「D6」「D6 Ultra」の4製品を用意する。Makuakeでの早割価格は48,800円から（D2）。いずれもハードディスクは別売。クラウドファンディングは2026年2月25日22時まで。

AIを搭載したNASキット「Zettlab AI NAS」シリーズがMakuakeに登場。前面にステータス表示用の液晶パネルを搭載するほか、SDカードなどのデータをワンタッチで取り込めるボタンを搭載する

家庭やクリエイター、中小企業をターゲットにしたNASキット。手持ちのハードディスクを組み込めば、NAS（ネットワーク接続型ストレージ）として使える。OSは独自のZettOS。

保存したファイルを内蔵のAIが自動でカテゴリーごとに分類し、自然言語による検索が可能。「去年の北海道旅行の写真」といった自然な言葉で、該当する写真や動画を検索できる。AIはクラウドではなくローカルで処理するため、プライバシー性が高く高速に処理できる。

前面にSDカードスロットやUSB端子を搭載しており、差し込んだメモリーカードやUSBメモリーのデータをボタン1つでバックアップできる。前面には液晶パネルを搭載しており、ストレージ容量やデータの転送速度、IPアドレスなどが確認できる。