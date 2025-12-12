ゲオが、2025年の中古スマホ＆中古タブレットの販売・買取ランキングを発表。中古スマホでは、iPhone SE（第2世代）が販売・買取ともに首位になった。Appleが売りにするAI機能「Apple Intelligence」が使えないモデルだが、AIよりも価格を重視する消費者の低価格志向が鮮明になった。
1月1日から11月15日まで、全国約1,400のゲオ店舗で取り扱った中古スマホおよび中古タブレットの販売・買取データを集計したもの。中古スマホの販売・買取ランキングでは、iPhone SE（第2世代）がいずれも1位となった。発売から年月が経っているものの、価格が手頃で、片手で扱いやすい小型サイズ、指紋認証対応という点が幅広い層に評価されている。
ランキング上位には、iPhone 12/13シリーズなど3～4年前のモデルが多く並んだ。処理性能やカメラ性能が現在でも十分実用的であり、価格と性能のバランスを重視するユーザーのニーズに合致したとみられる。
Androidでは、Xiaomiの「Redmi 12 5G 256GB」が販売12位・買取7位に入り、Android勢の中で最も順位が高かった。一次市場での特価販売を経て、中古市場に早期に流入する動きがあったとみられる。
中古タブレットでは、販売・買取ともにiPadシリーズが上位を独占した。販売の1位はiPad（第10世代）で、2位には1万円台で購入できるiPad（第6世代）が入った。学習用途やサブ端末としての需要が高く、価格の安さも人気を後押しする。
買取ランキングの1位には、全画面デザインを採用したiPad 11インチ（A16搭載）が入っているのが目を引く。高性能モデルを早い段階で売却し、次のモデルに乗り換えるユーザーが増えているとみられる。
中古スマホ 販売ランキング
|順位
|発売年
|メーカー
|商品名
|1
|2020
|Apple
|iPhone SE（第2世代）64GB
|2
|2020
|Apple
|iPhone12 64GB
|3
|2020
|Apple
|iPhone12 128GB
|4
|2021
|Apple
|iPhone13 128GB
|5
|2017
|Apple
|iPhone8 64GB
|6
|2022
|Apple
|iPhoneSE（第3世代）64GB
|7
|2019
|Apple
|iPhone11 64GB
|8
|2020
|Apple
|iPhoneSE（第2世代）128GB
|9
|2022
|Apple
|iPhoneSE（第3世代）128GB
|10
|2018
|Apple
|iPhoneXR 64GB
|11
|2022
|Apple
|iPhone14 128GB
|12
|2023
|Xiaomi
|Redmi 12 5G 256GB
|13
|2019
|Apple
|iPhone11 128GB
|14
|2020
|Apple
|iPhone12 mini 64GB
|15
|2020
|Apple
|iPhone12 mini 128GB
|16
|2016
|Apple
|iPhone7 32GB
|17
|2018
|Apple
|iPhoneXR 128GB
|18
|2020
|Apple
|iPhone12 Pro 128GB
|19
|2023
|Apple
|iPhone15 128GB
|20
|2019
|Apple
|iPhone11 Pro 256GB
中古スマホ 買取ランキング
|順位
|発売年
|メーカー
|商品名
|1
|2020
|Apple
|iPhoneSE（第2世代）64GB
|2
|2020
|Apple
|iPhone12 64GB
|3
|2021
|Apple
|iPhone13 128GB
|4
|2020
|Apple
|iPhone12 128GB
|5
|2022
|Apple
|iPhoneSE（第3世代）64GB
|6
|2017
|Apple
|iPhone8 64GB
|7
|2023
|Xiaomi
|Redmi 12 5G 256GB
|8
|2019
|Apple
|iPhone11 64GB
|9
|2022
|Apple
|iPhone14 128GB
|10
|2019
|Apple
|iPhone11 128GB
中古タブレット 販売ランキング
|順位
|発売年
|メーカー
|商品名
|1
|2022
|Apple
|iPad（第10世代）10.9インチ Wi-Fi 64GB
|2
|2018
|Apple
|iPad（第6世代）9.7インチ Wi-Fi+Cellular 32GB
|3
|2021
|Apple
|iPad（第9世代）10.2インチ Wi-Fi 64GB
|4
|2019
|Apple
|iPad（第7世代）10.2インチ Wi-Fi 32GB
|5
|2019
|Apple
|iPad（第7世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 32GB
|6
|2020
|Apple
|iPad（第8世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 32GB
|7
|2020
|Apple
|iPad（第8世代）10.2インチ Wi-Fi 32GB
|8
|2025
|Apple
|iPad A16 11インチ Wi-Fi 128GB
|9
|2018
|Apple
|iPad（第6世代）9.7インチ Wi-Fi+Cellular 128GB
|10
|2020
|Apple
|iPad（第8世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 128GB
|11
|2022
|Apple
|iPad（第10世代）10.9インチ Wi-Fi+Cellular 64GB
|12
|2021
|Apple
|iPad mini（第6世代）8.3インチ Wi-Fi 64GB
|13
|2021
|Apple
|iPad（第9世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 64GB
|14
|2019
|Apple
|iPad mini（第5世代）7.9インチ Wi-Fi 64GB
|15
|2020
|Apple
|iPad Air（第4世代）10.9インチ Wi-Fi 64GB
|16
|2018
|Apple
|iPad（第6世代）9.7インチ Wi-Fi 32GB
|17
|2017
|Apple
|iPad（第5世代）9.7インチ Wi-Fi+Cellular 32GB
|18
|2024
|Apple
|iPad Air M2 11インチ Wi-Fi 128GB
|19
|2020
|Apple
|iPad Air（第4世代）10.9インチ Wi-Fi 256GB
|20
|2019
|Apple
|iPad（第7世代）10.2インチ Wi-Fi 128GB
中古タブレット 買取ランキング
|順位
|発売年
|メーカー
|商品名
|1
|2025
|Apple
|iPad A16 11インチ Wi-Fi 128GB
|2
|2022
|Apple
|iPad（第10世代）10.9インチ Wi-Fi+Cellular 64GB
|3
|2021
|Apple
|iPad（第9世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 64GB
|4
|2021
|Apple
|iPad（第9世代）10.2インチ Wi-Fi 64GB
|5
|2024
|Apple
|iPad mini A17 Pro 8.3インチ Wi-Fi 128GB
|6
|2022
|Apple
|iPad（第10世代）10.9インチ Wi-Fi 64GB
|7
|2020
|Apple
|iPad（第8世代）10.2インチ Wi-Fi 32GB
|8
|2020
|Apple
|iPad Air（第4世代）10.9インチ Wi-Fi 64GB
|9
|2019
|Apple
|iPad（第7世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 128GB
|10
|2018
|Apple
|iPad（第6世代）9.7インチ Wi-Fi 32GB