ゲオが、2025年の中古スマホ＆中古タブレットの販売・買取ランキングを発表。中古スマホでは、iPhone SE（第2世代）が販売・買取ともに首位になった。Appleが売りにするAI機能「Apple Intelligence」が使えないモデルだが、AIよりも価格を重視する消費者の低価格志向が鮮明になった。

  • ゲオが、2025年の中古スマホ＆中古タブレットの販売・買取ランキングを発表した

    ゲオが、2025年の中古スマホ＆中古タブレットの販売・買取ランキングを発表した

1月1日から11月15日まで、全国約1,400のゲオ店舗で取り扱った中古スマホおよび中古タブレットの販売・買取データを集計したもの。中古スマホの販売・買取ランキングでは、iPhone SE（第2世代）がいずれも1位となった。発売から年月が経っているものの、価格が手頃で、片手で扱いやすい小型サイズ、指紋認証対応という点が幅広い層に評価されている。

  • 販売・買取ランキングでiPhone SE（第2世代）がいずれも1位となるなど、コスパの高さと扱いやすい小型ボディが支持されていることが改めてデータで実証された

    販売・買取ランキングでiPhone SE（第2世代）がいずれも1位となるなど、コスパの高さと扱いやすい小型ボディが支持されていることが改めてデータで実証された

ランキング上位には、iPhone 12/13シリーズなど3～4年前のモデルが多く並んだ。処理性能やカメラ性能が現在でも十分実用的であり、価格と性能のバランスを重視するユーザーのニーズに合致したとみられる。

Androidでは、Xiaomiの「Redmi 12 5G 256GB」が販売12位・買取7位に入り、Android勢の中で最も順位が高かった。一次市場での特価販売を経て、中古市場に早期に流入する動きがあったとみられる。

中古タブレットでは、販売・買取ともにiPadシリーズが上位を独占した。販売の1位はiPad（第10世代）で、2位には1万円台で購入できるiPad（第6世代）が入った。学習用途やサブ端末としての需要が高く、価格の安さも人気を後押しする。

買取ランキングの1位には、全画面デザインを採用したiPad 11インチ（A16搭載）が入っているのが目を引く。高性能モデルを早い段階で売却し、次のモデルに乗り換えるユーザーが増えているとみられる。

中古スマホ 販売ランキング

順位 発売年 メーカー 商品名
1 2020 Apple iPhone SE（第2世代）64GB
2 2020 Apple iPhone12 64GB
3 2020 Apple iPhone12 128GB
4 2021 Apple iPhone13 128GB
5 2017 Apple iPhone8 64GB
6 2022 Apple iPhoneSE（第3世代）64GB
7 2019 Apple iPhone11 64GB
8 2020 Apple iPhoneSE（第2世代）128GB
9 2022 Apple iPhoneSE（第3世代）128GB
10 2018 Apple iPhoneXR 64GB
11 2022 Apple iPhone14 128GB
12 2023 Xiaomi Redmi 12 5G 256GB
13 2019 Apple iPhone11 128GB
14 2020 Apple iPhone12 mini 64GB
15 2020 Apple iPhone12 mini 128GB
16 2016 Apple iPhone7 32GB
17 2018 Apple iPhoneXR 128GB
18 2020 Apple iPhone12 Pro 128GB
19 2023 Apple iPhone15 128GB
20 2019 Apple iPhone11 Pro 256GB

中古スマホ 買取ランキング

順位 発売年 メーカー 商品名
1 2020 Apple iPhoneSE（第2世代）64GB
2 2020 Apple iPhone12 64GB
3 2021 Apple iPhone13 128GB
4 2020 Apple iPhone12 128GB
5 2022 Apple iPhoneSE（第3世代）64GB
6 2017 Apple iPhone8 64GB
7 2023 Xiaomi Redmi 12 5G 256GB
8 2019 Apple iPhone11 64GB
9 2022 Apple iPhone14 128GB
10 2019 Apple iPhone11 128GB

中古タブレット 販売ランキング

順位 発売年 メーカー 商品名
1 2022 Apple iPad（第10世代）10.9インチ Wi-Fi 64GB
2 2018 Apple iPad（第6世代）9.7インチ Wi-Fi+Cellular 32GB
3 2021 Apple iPad（第9世代）10.2インチ Wi-Fi 64GB
4 2019 Apple iPad（第7世代）10.2インチ Wi-Fi 32GB
5 2019 Apple iPad（第7世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 32GB
6 2020 Apple iPad（第8世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 32GB
7 2020 Apple iPad（第8世代）10.2インチ Wi-Fi 32GB
8 2025 Apple iPad A16 11インチ Wi-Fi 128GB
9 2018 Apple iPad（第6世代）9.7インチ Wi-Fi+Cellular 128GB
10 2020 Apple iPad（第8世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 128GB
11 2022 Apple iPad（第10世代）10.9インチ Wi-Fi+Cellular 64GB
12 2021 Apple iPad mini（第6世代）8.3インチ Wi-Fi 64GB
13 2021 Apple iPad（第9世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 64GB
14 2019 Apple iPad mini（第5世代）7.9インチ Wi-Fi 64GB
15 2020 Apple iPad Air（第4世代）10.9インチ Wi-Fi 64GB
16 2018 Apple iPad（第6世代）9.7インチ Wi-Fi 32GB
17 2017 Apple iPad（第5世代）9.7インチ Wi-Fi+Cellular 32GB
18 2024 Apple iPad Air M2 11インチ Wi-Fi 128GB
19 2020 Apple iPad Air（第4世代）10.9インチ Wi-Fi 256GB
20 2019 Apple iPad（第7世代）10.2インチ Wi-Fi 128GB

中古タブレット 買取ランキング

順位 発売年 メーカー 商品名
1 2025 Apple iPad A16 11インチ Wi-Fi 128GB
2 2022 Apple iPad（第10世代）10.9インチ Wi-Fi+Cellular 64GB
3 2021 Apple iPad（第9世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 64GB
4 2021 Apple iPad（第9世代）10.2インチ Wi-Fi 64GB
5 2024 Apple iPad mini A17 Pro 8.3インチ Wi-Fi 128GB
6 2022 Apple iPad（第10世代）10.9インチ Wi-Fi 64GB
7 2020 Apple iPad（第8世代）10.2インチ Wi-Fi 32GB
8 2020 Apple iPad Air（第4世代）10.9インチ Wi-Fi 64GB
9 2019 Apple iPad（第7世代）10.2インチ Wi-Fi+Cellular 128GB
10 2018 Apple iPad（第6世代）9.7インチ Wi-Fi 32GB