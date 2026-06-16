最初に結論：
  • シャープ初の初のスマートリング「からだメイトRing」、SOXAIのセンシング技術で睡眠状況などを高精度に取得
記事の重要ポイント：
  • 1：4種類のセンサーを搭載し、装着しているだけで活動量や睡眠状態などを自動計測
  • 2：軽量コンパクト設計で装着感を重視、1回の充電で最大14日間使用できるバッテリー
  • 3：専用アプリでヘルスケアデータを可視化、有料プランでは食事・睡眠・運動・体調の総合的なアドバイスも提供

シャープは6月16日、同社初のスマートリング「からだメイトRing」を発表した。装着しているだけで体内のバイタルデータを計測し、睡眠状況などを可視化して日々の健康管理ができるスマートリング。1回の充電で最大14日間駆動でき、充電の手間を省けるようにした。

価格はオープンで、予想実売価格は41,800円前後。発売は7月9日。

  • 1回の充電で14日間バッテリーが持つ、シャープ初のスマートリング「からだメイトRing」

    1回の充電で14日間バッテリーが持つ、シャープ初のスマートリング「からだメイトRing」

SOXAI RING（ソクサイリング）を手がける株式会社SOXAIのセンシング技術を盛り込んだスマートリング。加速度、心拍、血中酸素レベル用赤色／赤外線、皮膚温度の4つの高精度センサーを搭載し、各種バイタルデータや活動量、睡眠状況を計測できる。

  • リングの内部にさまざまなセンサーを搭載。株式会社SOXAIのセンシング技術を盛り込んでいる

    リングの内部にさまざまなセンサーを搭載。株式会社SOXAIのセンシング技術を盛り込んでいる

  • アクセサリー性を重視しており、ほかのアクセサリーとのマッチングのよさも訴求する

    アクセサリー性を重視しており、ほかのアクセサリーとのマッチングのよさも訴求する

測定したヘルスケアデータは、専用アプリ「からだメイト」でスコアやグラフとして表示できる。月額600円の有料プランを契約すると、食事、睡眠、運動、体調の4つの側面から管理栄養士監修のアドバイスも受けられる。

  • スマートウォッチ「からだメイトWatch」と共通のアプリ「からだメイト」で取得した睡眠状況などのヘルスケアデータを参照できる

    スマートウォッチ「からだメイトWatch」と共通のアプリ「からだメイト」で取得した睡眠状況などのヘルスケアデータを参照できる

本体は軽量コンパクトに仕上げ、装着時の快適さを重視した。1回の充電で最大14日間駆動でき、充電の頻度を抑えられるようにした。本体はIPX8の防水性能を備えており、ハンドソープや中性洗剤にも対応する。

  • 本体は高い防水性能を備えており、ハンドソープや中性洗剤が付いても破損の心配はない

    本体は高い防水性能を備えており、ハンドソープや中性洗剤が付いても破損の心配はない

本体サイズは幅6.7mm、厚み2.8mm、重さは2.1～3.1g。カラーはゴールドとシルバーの2色。対応OSはAndroidとiOS。

  • 重さは2.1～3.1g（リングのサイズにより異なる）と、1円玉3枚程度の軽さであることをアピール

    重さは2.1～3.1g（リングのサイズにより異なる）と、1円玉3枚程度の軽さであることをアピール

磯修

磯修

いそおさむ

1996年、アマチュア無線雑誌で編集者としてのキャリアをスタートし、その後パソコン雑誌やWeb媒体の編集者としてデジタル分野の記事を担当。2018年からマイナビニュース・デジタル編集部に加入。専門分野はカメラ、アップル製品とエコシステム、スマートフォン、デジタル家電関連、PCキーボード。画像生成AIなどAIまわりの進化の速さに追いつくべく奮闘しつつ、自身でよい写真を撮影することも心がけている。ニガテな動画撮影は鋭意勉強中。猫が1匹います。

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