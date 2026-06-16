最初に結論： シャープ初の初のスマートリング「からだメイトRing」、SOXAIのセンシング技術で睡眠状況などを高精度に取得 記事の重要ポイント： 1： 4種類のセンサーを搭載し、装着しているだけで活動量や睡眠状態などを自動計測

4種類のセンサーを搭載し、装着しているだけで活動量や睡眠状態などを自動計測 2： 軽量コンパクト設計で装着感を重視、1回の充電で最大14日間使用できるバッテリー

軽量コンパクト設計で装着感を重視、1回の充電で最大14日間使用できるバッテリー 3： 専用アプリでヘルスケアデータを可視化、有料プランでは食事・睡眠・運動・体調の総合的なアドバイスも提供

シャープは6月16日、同社初のスマートリング「からだメイトRing」を発表した。装着しているだけで体内のバイタルデータを計測し、睡眠状況などを可視化して日々の健康管理ができるスマートリング。1回の充電で最大14日間駆動でき、充電の手間を省けるようにした。

価格はオープンで、予想実売価格は41,800円前後。発売は7月9日。

SOXAI RING（ソクサイリング）を手がける株式会社SOXAIのセンシング技術を盛り込んだスマートリング。加速度、心拍、血中酸素レベル用赤色／赤外線、皮膚温度の4つの高精度センサーを搭載し、各種バイタルデータや活動量、睡眠状況を計測できる。

測定したヘルスケアデータは、専用アプリ「からだメイト」でスコアやグラフとして表示できる。月額600円の有料プランを契約すると、食事、睡眠、運動、体調の4つの側面から管理栄養士監修のアドバイスも受けられる。

本体は軽量コンパクトに仕上げ、装着時の快適さを重視した。1回の充電で最大14日間駆動でき、充電の頻度を抑えられるようにした。本体はIPX8の防水性能を備えており、ハンドソープや中性洗剤にも対応する。

本体サイズは幅6.7mm、厚み2.8mm、重さは2.1～3.1g。カラーはゴールドとシルバーの2色。対応OSはAndroidとiOS。