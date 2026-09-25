フォーカルポイントが、指輪型のAIボイスレコーダー「Vocci」（ヴォッチ）を発表。一般販売を前に、クラウドファンディングをGREEN FUNDINGで9月30日から開始する。リングのボタンをダブルクリックするだけで周囲の音声を録音でき、スマホに転送すればAIが文字起こしや要約を実行してくれる。AIに質問すれば、収録した音声から必要な情報を引き出せる。指輪型なので手軽に携帯できるほか、落として破損する心配も少ない。

希望小売価格は49,990円で、GREEN FUNDINGでは最大43%引きの29,990円からの早割価格で購入できる。クラウドファンディングは9月30日（水）11:00から実施する。

Vocciは、シンガポールを拠点とするGyges Labsが開発した指輪型デバイス。本体の外装はチタン製で、IP67の防塵・防水性能を備える。リングのボタンを2回クリックすると録音の開始や停止ができ、録音中に1回クリックすれば重要な場面をマークできる。リングには1つの高感度マイクを内蔵しており、最大5m先の音声も収録できる。音声録音に特化しており、ヘルスケアデータの収集機能はない。

専用のケースに装着して充電する

GREEN FUNDINGのクラウドファンディングで購入すると、指のサイズを確認するサイジングキットが事前に送付される

録音した音声はスマホアプリに転送され、AIによる文字起こしや要約に加え、重要な場面や決定事項の抽出、ToDoリストの作成まで自動で実行する。

オリジナルAIのVocci AIが利用できるほか、ChatGPTやClaudeなど普段使っているAIから録音データにアクセスできるので、使い慣れた環境で音声データを活用できる。

専用アプリは無料で利用できるが、1カ月の文字起こしの時間が300分までに限られる。月6,000円の有料プランに加入すれば無制限で文字起こしできる。GREEN FUNDINGのクラウドファンディングで購入した場合、月額6,000円のVocci AI Pro Planの利用権が1カ月分付与される。