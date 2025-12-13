米Appleは12月12日（現地時間）、「iOS 26.2」および「iPadOS 26.2」の提供を開始した。「Liquid Glass」の調整オプションの追加をはじめ、iPadのマルチタスキング機能の改善、各種標準アプリの新機能や強化が含まれている。
iOS 26/iPadOS 26で導入されたデザイン言語「Liquid Glass」は、インターフェース要素を半透明にし、光を屈折させるガラスのような光学表現を実現する。しかし、一部のユーザーから通知やテキストの視認性が低下するといった声が上がり、iOS/iPadOS 26.1でLiquid Glassの透明度を抑える「色合い調整」が導入された。さらにiOS/iPadOS 26.2では、ロック画面の時刻表示のカスタマイズに、「ガラス」を選択した場合に透明度を調整できるスライダーが新たに用意された。
ドラッグ&ドロップでSlide Over
iPadOS 26.2では、新しいウィンドウシステムのマルチタスキングで、DockからアプリのアイコンをドラッグアンドドロップしてSplit View（分割表示）やSlide Over（小さなウィンドウを重ねて表示）を簡単に作成できるようになった。
iPadOS 26で導入された新ウィンドウシステムは、Macのように自由にウィンドウをリサイズできる点でヘビーユーザーに歓迎されている。一方で、従来のSlide Overなどシンプルなマルチタスキング操作に慣れたユーザーから「使いづらくなった」という意見もあった。
AirDropコード
「連絡先」に登録されていない相手との間でも、より安全にAirDropを行えるようになった。受信側のデバイスに表示されるコードを送信側が入力することで転送が成立する方式で、不特定多数との送受信のトラブルを防ぎながらファイル共有を活用できる。
リマインダーのアラーム
「リマインダー」アプリで、タスクの期限に緊急アラームを設定できるようになった。スヌーズやライブアクティビティにも対応し、緊急性の高いタスクの把握に役立つ。
その他の主要なアップデートは以下の通り：
- Apple Music：ダウンロード済みの曲の歌詞をオフラインで表示できる機能が追加された。「お気に入りの曲」プレイリストが「ホーム」タブの「トップピック」に表示される。
- フリーボード：表にテキスト、画像、書類、描画を保持できる機能が追加された。セルはコンテンツに合わせてインテリジェントにリサイズされる。
- ポッドキャスト：再生中のエピソードで言及された他のポッドキャストへのリンクがプレイヤーやトランスクリプトに表示され、直接フォローできるようになった。
- ゲーム：ゲームライブラリでカテゴリやサイズなどによるフィルタリングが可能になった。BackboneやRazerなどのコントローラとの接続が改善された。
- ホーム：「ホーム」アプリで複数のアクセサリをまとめてペアリングできる機能により、セット販売されているアクセサリを同じ設定コードを使用して簡単に登録できる。