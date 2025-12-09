Appleは12月9日、携帯電話の電波が届かない場所でも衛星経由でメッセージの送受信を可能にする「衛星経由のメッセージ」機能を日本でも提供開始した。これまで、衛星経由での緊急SOS（緊急通報）は可能だったが、今回自由なメッセージの送信が可能になり、活用の幅が広がった。

対応機種は、iPhone 14以降のすべてのiPhoneとApple Watch Ultra 3で、端末のアクティベーション後2年間は無料で利用できる。

iPhoneだけでなく、Apple Watch Ultra 3でも利用できる

携帯電話通信やWi-Fiが圏外の状況でメッセージを送信しようとすると、自動的に最寄りの衛星に接続を促してくれる。衛星との直接通信のため、屋外で空が開けている必要があり、天候や地形の影響を受ける。

衛星に接続できると、iMessageとSMSでテキストや絵文字、Tapback（メッセージへのリアクション）が送受信できる。衛星経由でも、iMessageはエンドツーエンドで暗号化され、通信内容の安全性は保たれる。衛星経由での「探す」機能も有効になり、家族や友だちと位置情報を共有できる。

衛星への接続方法を確認できるデモ機能も組み込まれており、手もとの端末で流れを確認できる。Dynamic Islandには衛星通信接続の強さが表示され、接続を改善するための方向指示も現れる。