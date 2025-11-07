LINEヤフーは11月7日、月額制サービス「LYPプレミアム」の特典として、LINEで「メッセージの送信を取り消しました」と表示されることなく送信取消ができる「通知なしで送信取消」機能の提供を開始した。本機能のリリースは段階的に行われており、今後数週間のうちにLYPプレミアムの全ユーザーに提供される予定。

通知なしで送信取消

通常の送信取消は1時間以内のみ可能に

LINEの送信取消機能は、これまで送信後24時間以内のメッセージに対して送信取消が行えたが、2025年9月に「10月下旬より取消可能時間を24時間から1時間へ変更する」との告知がされていた。また、送信取消を行った場合は、相手には「メッセージの送信を取り消しました」と表示され、送信取消を行ったことがわかるようになっている。

これに対して、ユーザーからは「証跡を残さずに取り消したい」「数日経ってからでも送信取消をしたい」との声が寄せられていたという。

今回提供開始となる「通知なしで送信取消」では、相手が未読のメッセージについて、「送信を取り消しました」という通知の表示・非表示を選択したうえで送信取消が行えるようになる。相手が既読の場合は、通知を非表示にすることはできない。

また、本機能の提供開始にあわせ、予告通り通常の送信取消が行えるのは送信後1時間までという変更が段階的に適用されるとのことだが、「通知なしで送信取消」機能を利用すれば7日間まで送信取消が行えるようになる。

「通知なしで送信取消」機能は、iOS／AndroidのLINEアプリの最新バージョンで利用できる。

LYPプレミアムは、LINE／ヤフー／PayPayのサービスをより便利に利用できる、月額508円の月額制サービス（ソフトバンク端末でスマートログイン設定をしている場合、またはワイモバイル端末でY!mobileサービスの初期登録をしている場合は追加料金は不要）。LINEでは、1,500万種類以上のスタンプが使える「LINEスタンプ プレミアム」、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、プロフィールを使い分けられるサブプロフィール機能などを利用できる。