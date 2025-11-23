飲食店で自分のスマホを使って注文するとき、LINEで「友だち追加」しなければならないお店がありますね。なかには、退店後にお店から告知のトークが次々に送られてきて、「友だちになっていた！」と驚いた人もいるでしょう。そうでなくても、お店の人に強く勧められて友だち追加したというケースがあるかもしれません。

今後もそのお店に行く予定があるのならそのままでいいのですが、その予定がない場合は「消したい」と考える人が多いようです。

「友だち追加」した公式アカウントを消すには「ブロック」が必要

勘違いしやすいのですが、お店の公式アカウントを「友だち追加」した場合、公式アカウントのトークルームを「削除」しても、友だちとしては追加している状態が続いているため、またトークが来るとトークルームが復活してしまいます。

公式アカウントを消すには「ブロック」する必要があります。ブロックというと強く拒否しているような印象ですが、イメージ的には削除に近い作業です。あなたがブロックしたことがお店に知られることはありません。

いちどブロックしても、再度その店に行くために公式アカウントが必要になった場合などには、もう一度「友だち追加」できます。「ブロックリスト」から「ブロック解除」して復活させる方法もあります。

公式アカウントをブロックした後は、トークルームも削除しておくと、LINEのデータ容量を減らせます。その方法も合わせて解説しましょう。

公式アカウントを消す（ブロックする）

お店などの公式アカウントは、「トーク」画面か「友だちリスト」画面からブロックします。「トーク」の場合はメニューを開いてブロック、「友だちリスト」の場合はスライドか長押しでブロックできます。

ブロックできました

公式アカウントのトークルームを削除する

公式アカウントのトークルームはブロックを行っただけでは消えません。「トーク」画面から、スライドか長押しで削除する必要があります。