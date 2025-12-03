NTTドコモは12月1日、コールセンターで操作や設定をサポートする「あんしん遠隔サポート」の利用料金の値上げを発表した。現行の料金は440円／月だが、2026年2月1日から660円／月となる。

「あんしん遠隔サポート」は、スマートフォンに関するさまざまな困りごとを、専門のオペレーターが遠隔でサポートするサービス。ユーザーに代わって本体設定やアプリの使い方、周辺機器との接続といった操作もサポートする。

2026年2月からの値上げについては、人件費などのサービス運営コストが高騰するなかで安定したサービスを提供するためとし、「より楽しく便利にスマートフォンをお使いいただけるよう、サポート内容や体制を拡充する」としている。

料金改定にともない、これまで「あんしん遠隔サポート」を単体で契約・解約した場合は日割り計算としていたが、2026年2月以降は契約日・解約日にかかわらず1カ月分の料金がかかる月額計算となる。

また、ケータイ補償サービスやセキュリティ対策をまとめて提供する「あんしんパック」「あんしんパックモバイル」「smartあんしんパック」契約時の利用料金も、2026年2月から月額352円へ改定する。