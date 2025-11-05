NTTドコモは11月4日、WOWOWとコンテンツ分野で業務提携すると発表した。映像事業の拡大と顧客提供価値の最大化をめざして、音楽ライブコンテンツの拡充やオリジナルドラマの制作、スポーツコンテンツの充実に向けた共同調達・共同制作・相互提供などで提携する。

ドコモとWOWOWの提携では「音楽ライブコンテンツの大幅な拡充」「超大作オリジナルドラマの制作」「人気スポーツコンテンツのさらなる充実」の3つを実施する。

音楽ライブコンテンツでは、2026年1月以降順次、REAMS COME TRUE、藤井フミヤ、MISIA、ATEEZ、BE:FIRSTなどの音楽ライブコンテンツを放送・配信していく。また、ドコモの料金プラン「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーのうち、「選べる特典」でLeminoを契約している場合、アーティストのライブチケットの先行販売や抽選プレゼント、限定イベントの実施、限定グッズの抽選プレゼントといった独自特典を用意する。

関連記事：「ドコモ MAX」特典にLemino／dアニメストア追加 最大2サービスが無料対象に

オリジナルドラマでは、第1弾作品として、織田裕二主演「北方謙三 水滸伝」を共同制作。2026年2月15日からLeminoとWOWOW／WOWOWオンデマンドで放送・配信する。

スポーツコンテンツでは、バスケットボールリーグ「NBA」および欧州サッカー連盟のチャンピオンズリーグ「UEFAチャンピオンズリーグ」について、ドコモとWOWOWが権利を保有するコンテンツを一部相互で提供する。

この提携に基づいて提供するコンテンツについては、ドコモが運営する月額990円の映像配信サービス「Lemino」とWOWOWで視聴できる。