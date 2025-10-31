NTTドコモ、KDDI／沖縄セルラー電話（au）、ソフトバンク、楽天モバイルのキャリア4社は、シャープの最新スマートフォン「AQUOS sense10」の予約受付を10月31日から開始した。いずれも発売日は11月13日。

AQUOS sense10。ソフトバンクではデニムネイビー、ペールミント、フルブラックの3色を用意

AI機能を強化したAQUOS sense10

AI機能の強化を果たした最新のAQUOSスマートフォン。通話中の騒音などのノイズをAIで低減し声をクリアに届ける「Vocalist（ボーカリスト）」や、電話に出られない際にAIが内容を録音し文字で通知する機能、料理や証明書などの撮影時に入ってしまう手の影を除去したり、ガラスへの映り込みを低減したりするAI機能を搭載する。

本体は、カメラを囲う曲線とカラーが印象的な三宅一成氏の「miyake design」監修デザインを採用。また、MIL規格準拠の耐久性や、IPX5／8の防水性能、IP6Xの防塵性能も備えている。通信は5Gに対応し、SIMはnanoSIMとeSIMのデュアルSIM仕様（DSDV対応）。標準の対応バンドは下記の通り（対応バンドは通信事業者により異なる）。

5G: n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79

FDD LTE: B1 / B2 / B3 / B5 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B21 / B28

TD LTE: B38 / B39 / B40 / B41 / B42

画面は約6.1インチ有機EL（Pro IGZO OLED）ディスプレイで、解像度は1,080×2,340ドットのフルHD＋。プロセッサはSnapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform、OSはAndroid 16、メモリは6GB、ストレージは128GB（楽天モバイルのみ8GBメモリ／256GBストレージモデルを提供）。

バッテリー容量は5,000mAh。1日10時間の使用で2日間使える電池持ちを実現したとする。充電インタフェースはUSB Type-C（USB 3.2 Gen1）。。本体サイズは149×73×8.9mm、約166g。

キャリアでの販売価格

NTTドコモの価格

ドコモでは「AQUOS sense10 SH-53F」の型番で販売し、ドコモオンラインショップの販売価格は総額73,370円。「いつでもカエドキプログラム」で23カ月目に端末が回収された場合の支払い額は50,930円から（乗り換え[MNP]の場合。契約種別により金額は異なる）。

カラーはデニムネイビー、ペールピンク、フルブラックの3色に加え、ドコモオンラインショップ限定色としてカーキグリーン、ペールミント、ライトシルバーの3色を取り扱う。

発売から2026年1月15日までの期間中に、ドコモで端末を購入し応募すると、もれなくdポイント5,000ポイントを進呈するキャンペーンを実施する。（ドコモのキャンペーンページ）。

KDDI（au）の価格

au Online Shopでの販売価格は総額71,800円。対象機種を最大22,000円割り引くau Online Shop お得割と「スマホトクするプログラム」を使い、13カ月～25カ月目までに端末が回収された場合の実質負担額は19,800円（他社／povo2.0から乗り換えた場合。契約種別により金額は異なる）。

取り扱い色はデニムネイビー、ペールミント、フルブラックの3色に加え、au Online Shop限定色としてカーキグリーンを選択可能。

発売から2026年1月15日までの期間中にauのAQUOS sense10を購入して応募すると、もれなく5,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施する。（auのキャンペーンページ）。

ソフトバンクの価格

ソフトバンクでの販売価格は総額69,840円。「新トクするサポート＋」は特典AとBのいずれかが選べ、特典Aで13カ月目に特典を申し込んだ場合の支払総額は34,380円、特典Bで25カ月目に特典を申し込んだ場合の支払総額は46,760円。

取り扱い色はデニムネイビー、ペールミント、フルブラックの3色。

発売から2026年1月15日までにソフトバンクで端末を購入し、専用ページから応募すると、応募者全員に5,000円相当のPayPayポイントがプレゼントされるキャンペーンを実施する。（ソフトバンクのキャンペーンページ）。

楽天モバイルの価格

楽天モバイルでの販売価格は59,900円。楽天モバイルのみ8GBメモリ／256GBストレージモデルを用意し、65,890円で販売する。

取り扱い色はデニムネイビー、フルブラック、ライトシルバーの3色。

発売から2026年1月15日までに楽天モバイルで端末を購入し、同年1月22日までにシャープ主催の「AQUOS sense10 私のセンス、新登場キャンペーン」に申し込むと、5,000円のキャッシュバックを受けられるキャンペーンも実施する（楽天モバイルのキャンペーンページ）。