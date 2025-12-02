カシオ計算機は12月2日、英国の老舗デザインハウス「LIBERTY.（リバティ）」とのコラボレーションウオッチ「AQ-230ELT」および「AQ-230EBLT」を発表した。12月5日に発売する。価格は「AQ-230ELT」が17,600円、「AQ-230EBLT」が20,900円。
1875年にロンドンで創業した老舗ブランドとのコラボ
今回のモデルは、角型フェイスにアナログとデジタル表示を組み合わせたCASIO CLASSIC「AQ-230」をベースモデルに採用。リバティを代表する「ペイズリーファンファーレ」から着想を得て、バンドと文字板に曲線の美しいクラシックなペイズリー柄をデザインしている。緻密な模様はレーザー刻印によって精巧に表現され、繊細で上品な仕上がりになっている。
カラーバリエーションは、シルバーケース×シルバーバンドの「AQ-230ELT」と、ガンメタリックケース×ブラックバンドの「AQ-230EBLT」の2種類を用意。中留と裏蓋にはLIBERTY.のロゴが刻印されているほか、製品はペイズリーファンファーレをあしらったスペシャルパッケージに同梱される。
LIBERTY.は1875年にロンドンで創業した老舗ブランドで、独自のテキスタイルや芸術性の高いデザインで世界的に知られる存在。今回のコラボレーションモデルは、その創造性を体現した特別仕様として仕上げたという。
主な仕様は以下のとおり（AQ-230ELT、AQ-230EBLT共通）
- ケースサイズ：W29.8×D8.1×H38.8mm
- 質量：47g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：メタルバンド（ステンレススチール）／フリー式中留
- 防水性能：日常生活用防水
- ガラス：樹脂ガラス
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- その他機能：デュアルタイム、ストップウオッチ（1/100秒、60分計）、時刻アラーム・時報、オートカレンダー、12/24時間制表示切替
編集部メモ
CASIO CLASSICはこれまでにさまざまななブランドとのコラボを行っており、ファッションブランドとしてはフランスのミニマルファッションブランドA.P.C.との事例などがある。また、CASIOの公式ラインナップ以外に、CASIO CLASSICをベースにしたショップやブランドの別注モデルもあり、BEAMSなどで実績がある。