カシオ計算機は11月14日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のコンパクトシリーズより、メタルの八角形フォルムが特徴の「GM-S2110」の新モデル（2機種）を発表した 。11月中旬より発売する。価格は29,150円。

ブラック／シルバーの2色展開

「GM-S2110」は、メタルを纏った八角形ベゼルとコンパクトなサイズ感が特徴で、幅広い層から支持を得ているシリーズ。

今回の新モデルは、ブラックの「GM-S2110-1A1JF」とシルバーの「GM-S2110-1A7JF」の2モデル。文字板には、アクセサリーなどでも用いられるクロスチェック柄のヘアライン仕上げを施し、シンプルながら上質感のある表情を実現したとしている。

コンパクトなケースサイズにより、腕の細いユーザーでも装着しやすく、日常からファッションシーンまで幅広い用途に対応するとしている。バンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを採用。原料に再生可能な有機資源を使用することで、環境負荷の低減にも配慮した。

主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）