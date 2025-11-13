カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」シリーズから、腕時計とチャームの2通りで楽しめる「BABY-G＋PLUS」シリーズの新製品「BGD-10KH」を11月8日に発売した。ブルー／ネイビー／ピンク／イエローの4色展開で、価格は各9,900円。

  • 「BGD-10KH」キービジュアル

    BGD-10KH

今度のホルダーはハート形

「BGD-10KH」は、時計本体とホルダーの2WAY仕様。腕時計としてだけでなく、専用のハート形ホルダーに装着すればチャームとしても楽しめる。

時計本体とホルダーはいずれもマット調のカラーリングで、ポップかつキュートな印象に仕上げた。ライトを点灯すると液晶にハートが浮かび上がり、フェイスを華やかに演出する。

BABY-Gならではの耐衝撃構造に加えて10気圧防水を備え、デザイン性と実用性を兼ね備えている。

  • BGD-10KH-2B

    BGD-10KH-2BJR

  • BGD-10KH-2C

    BGD-10KH-2CJR

  • BGD-10KH-4

    BGD-10KH-4JR

  • BGD-10KH-9

    BGD-10KH-9JR

カラーラインアップは、ブルー（BGD-10KH-2BJR）、ネイビー（BGD-10KH-2CJR）、ピンク（BGD-10KH-4JR）、イエロー（BGD-10KH-9JR）の4色。

  • BGD-10KH-2B 使用イメージ

    BGD-10KH-2BJR 使用イメージ

  • BGD-10KH-2C 使用イメージ

    BGD-10KH-2CJR 使用イメージ

  • BGD-10KH-4 使用イメージ

    BGD-10KH-4JR 使用イメージ

  • BGD-10KH-9 使用イメージ

    BGD-10KH-9JR 使用イメージ

主な仕様は以下のとおり（各カラー共通）。

  • ケースサイズ：W39×D14.7×H42.8mm
  • 質量：33g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂
  • バンド：樹脂バンド
  • 防水性能：10気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
  • 電池寿命：約3年
  • バンド装着可能サイズ：125～180mm
  • その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、アラーム／時報、LEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替
  • 「BGD-10KH」イメージ