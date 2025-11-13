カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」シリーズから、腕時計とチャームの2通りで楽しめる「BABY-G＋PLUS」シリーズの新製品「BGD-10KH」を11月8日に発売した。ブルー／ネイビー／ピンク／イエローの4色展開で、価格は各9,900円。

今度のホルダーはハート形

「BGD-10KH」は、時計本体とホルダーの2WAY仕様。腕時計としてだけでなく、専用のハート形ホルダーに装着すればチャームとしても楽しめる。

時計本体とホルダーはいずれもマット調のカラーリングで、ポップかつキュートな印象に仕上げた。ライトを点灯すると液晶にハートが浮かび上がり、フェイスを華やかに演出する。

BABY-Gならではの耐衝撃構造に加えて10気圧防水を備え、デザイン性と実用性を兼ね備えている。

カラーラインアップは、ブルー（BGD-10KH-2BJR）、ネイビー（BGD-10KH-2CJR）、ピンク（BGD-10KH-4JR）、イエロー（BGD-10KH-9JR）の4色。

BGD-10KH-2BJR 使用イメージ

BGD-10KH-2CJR 使用イメージ

BGD-10KH-4JR 使用イメージ

BGD-10KH-9JR 使用イメージ

主な仕様は以下のとおり（各カラー共通）。