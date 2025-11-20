カシオ計算機は11月19日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、ファッションブランド「beautiful people」とのコラボレーションモデル第2弾「GM-S2110BP」を発表した。12月6日に発売する。価格は38,500円。

3年ぶり登場のコラボモデル

「GM-S2110BP」は、“Brand-new, already broken in.”をテーマに、「beautiful people」が掲げる“相反する要素の融合”と“常識を覆すユニークネス”を体現したモデル。トロンプルイユ（だまし絵）的な遊び心を取り入れたデザインを特徴とする。

バンドには、レザーの風合いを樹脂素材で再現するアイデアを採用。インクジェット印刷によりシボの濃淡を巧みに表現し、見た目は本物のレザーのような質感に仕上げている。また、ブラウンのグラデーションカラーによってレザー特有の経年変化をイメージした色味を再現し、味わい深い雰囲気に仕上げた。本物のレザーのような見た目とは対照的に、触れると樹脂ならではの質感が楽しめるという。

本体は、シルバー・ゴールド・ブラウンのマルチカラーを組み合わせ、相反する色彩の調和を表現。ベゼルや文字板、遊環にはヘアライン仕上げを施し、ヴィンテージ感と傷のような表情を演出している。文字板のロゴはプリントではなく刻印とし、奥行きのある仕上がりとしている。

パッケージ

フェイス

裏蓋

主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W40.5×D11×H45.9mm

W40.5×D11×H45.9mm 質量： 56g

56g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 145～190mm

145～190mm その他機能： ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本／時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避

バンド

美錠

「beautiful people」は2006年にデザイナー熊切秀典氏が立ち上げた日本のファッションブランドで、「Everything is beautiful.」をコンセプトに、既成概念から解放されたデザインを提案している。ユニセックスな感性や繊細なディテールが国内外で高い評価を受けており、熊切氏は2020年に第38回毎日ファッション大賞を受賞している。