カシオ計算機は11月19日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、ファッションブランド「beautiful people」とのコラボレーションモデル第2弾「GM-S2110BP」を発表した。12月6日に発売する。価格は38,500円。
3年ぶり登場のコラボモデル
「GM-S2110BP」は、“Brand-new, already broken in.”をテーマに、「beautiful people」が掲げる“相反する要素の融合”と“常識を覆すユニークネス”を体現したモデル。トロンプルイユ（だまし絵）的な遊び心を取り入れたデザインを特徴とする。
バンドには、レザーの風合いを樹脂素材で再現するアイデアを採用。インクジェット印刷によりシボの濃淡を巧みに表現し、見た目は本物のレザーのような質感に仕上げている。また、ブラウンのグラデーションカラーによってレザー特有の経年変化をイメージした色味を再現し、味わい深い雰囲気に仕上げた。本物のレザーのような見た目とは対照的に、触れると樹脂ならではの質感が楽しめるという。
本体は、シルバー・ゴールド・ブラウンのマルチカラーを組み合わせ、相反する色彩の調和を表現。ベゼルや文字板、遊環にはヘアライン仕上げを施し、ヴィンテージ感と傷のような表情を演出している。文字板のロゴはプリントではなく刻印とし、奥行きのある仕上がりとしている。
主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W40.5×D11×H45.9mm
- 質量：56g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール
- バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：145～190mm
- その他機能：ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本／時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
「beautiful people」は2006年にデザイナー熊切秀典氏が立ち上げた日本のファッションブランドで、「Everything is beautiful.」をコンセプトに、既成概念から解放されたデザインを提案している。ユニセックスな感性や繊細なディテールが国内外で高い評価を受けており、熊切氏は2020年に第38回毎日ファッション大賞を受賞している。
編集部メモ
G-SHOCKの「beautiful people」コラボモデル第1弾は、2023年の12月に発売。デジアナコンビモデル「GA-110」シリーズの「GM-S110」をベースに、ゴールドとトーンの異なるブラウンのカラーでまとめたモデルだった。