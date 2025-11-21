インターネットイニシアティブは11月21日、個人向けモバイルサービス「IIJmio」において、対象プランの新規契約における月額料金割引、通話定額オプションの割引、データ容量増量などの特典を提供する「ハッピースマイルキャンペーン」を開始した。終了時期は未定。

本キャンペーンは、キャンペーン期間中にIIJmioギガプランの音声SIM／音声eSIMを申し込んだり通話定額オプションを追加した際に、さまざまな特典を提供するというもの。特典の提供期間はいずれも利用開始月／変更開始月から最大3カ月。一部の申し込み窓口（家電量販店・ECサイト等）では12月1日から受け付けを開始する。なお、申し込み後にデータ容量を変更した場合や、利用開始月の翌月1日までに申し込みを取り消した場合は、割引特典の対象外となる。

音声SIM割引特典

キャンペーン期間中にIIJmioギガプランの音声SIMまたは音声eSIMの5ギガプラン／10ギガプラン／15ギガプランのいずれかを新規に申し込むか、旧プランからこれらのプランへの変更を行うと、利用開始月から最大3カ月間、月額料金が割引される。割引額は、5ギガプラン／10ギガプランが月額150円、15ギガプランが月額900円となる。

音声SIM データ増量特典

15ギガ以上のデータ容量プランを新規／プラン変更のいずれかで契約した場合、利用開始月から最大3カ月間、データ容量が毎月10GB増量される。

通話定額オプション割引特典

通話定額オプションの割引は、IIJmioギガプランの音声SIMまたは音声eSIMの新規申し込み／旧プランからの変更に加えて、IIJmioギガプランの音声回線利用者が通話定額オプションを追加申し込みする場合も適用される。特典は、「通話定額5分＋」「通話定額10分＋」「かけ放題＋」の月額料金が、利用開始月から最大3カ月間割り引かれるというもの。割引額はそれぞれのオプションの月額料金と同額で、期間中は各オプションが実質0円となる。

この特典が適用されるのは、3つの通話定額オプションのいずれかひとつのみで、1回限り。キャンペーン適用中のオプションを他のオプションに変更した場合はキャンペーンの対象外となる。また、過去1年間に通話定額オプションを割引するキャンペーンを利用している場合も本キャンペーンは利用できない。