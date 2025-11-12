日本航空（JAL）とインターネットイニシアティブ（IIJ）が提供するモバイル通信サービス「JALモバイル」で、新規加入・回線追加の際の初期費用を無料にするキャンペーンが実施されている。キャンペーン期間は12月15日まで。

JALモバイル 初期費用無料キャンペーン

通常は3,300円の初期費用が無料に

JALモバイルは、IIJの「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」に相当するモバイル通信を利用でき、さらにJALが提供するマイルなどの特典を獲得できるというサービス。特典としては以下のようなものが提供される。

通常は往復7,000マイルが必要な国内線特典航空券「どこかにマイル」が1,500マイルで利用できる（年1回）

フライト利用時に、国内線50マイル／国際線100マイルがボーナスとしてたまる

新規契約時500マイル（2ギガ／5ギガプランを除く）、毎月の通信利用に応じて5～130マイルがたまる

アプリのダウンロードでシークレットマイル付与

Life Statusポイントが毎月1ポイントたまる

今回実施されているキャンペーンでは、キャンペーン期間中にJALモバイルを申し込み、開通すると、通常は3,300円の初期費用が無料になるというもの。対象となる申し込み期間は12月15日まで、開通期間は2026年1月31日まで。

対象はJALモバイルの全プランで、同一契約内で新たに申し込まれた1回線分が対象となる。なお本キャンペーンが適用される場合、前述の新規契約時の500マイルの付与は行われない（申し込み画面で「新規契約マイル500マイル」の表記があっても無効）。また、加入の際には初期費用のほかにSIM発行手数料／SIMプロファイル費用が発生するが、それは無料の対象外となる。