インターネットイニシアティブは11月21日、個人向けモバイルサービス「IIJmio」において「15ギガプランお試し割」の提供を開始した。期間中に15ギガプランへ容量変更した場合、月額料金が最大3カ月間400円割引となる。キャンペーン期間は2026年1月21日23時59分まで。

15ギガプランお試し割

10ギガプランの料金で15GBのデータ容量を利用できる

対象となるのは、ギガプランの音声SIMまたは音声eSIMを、15ギガプラン以外の容量で契約している加入者。キャンペーン期間中に15ギガプランへの容量変更を申し込み、変更完了が翌月1日以降となることが適用条件となる。なお、月末日の申し込みは対象外となる。

割引は、容量変更が完了した月から最大3カ月間適用される。適用例として、10ギガプラン（月額1,400円）から15ギガプラン（月額1,800円）へ変更した場合は、割引期間中はこれまでと同じ月額1,400円で15GBの容量が利用できることになる。

なお、過去に音声SIM割引特典（15ギガプラン対象）が適用された回線は、このキャンペーンの対象外となる。さらに、割引期間中に15ギガプラン以外のデータ容量へ変更した場合、その時点で割引は終了するとしている。詳細はキャンペーンサイトで確認できる。