インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月19日、法人向けモバイルサービス「IIJモバイルサービス／タイプD for IIJmio Biz」において、NTTドコモの5G対応SIMカードの提供を開始した。

5Gの普及・需要増に対応

同社によれば、今回の対応は5G対応端末の普及や法人市場における5G回線利用需要の増加を受けたもの。対象となるのは、月額制の「IIJモバイルサービス／タイプD for IIJmio Biz」における「音声機能付きSIMカード」と「データ通信専用SIMカード」、および「IIJモバイルサービス／タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM」。なお、SMS機能付きSIMカード（データ通信＋SMS）は、引き続きLTE回線のみでの提供となる。

料金は月額制とプリペイド式で異なる。月額制では、音声機能付きSIMが5GBで月額900円、10GBで1,364円、20GBで1,819円、40GBで3,009円（いずれも税抜）。データ通信専用SIMは5GBで819円、10GBで1,273円、20GBで1,773円、40GBで2,964円（同）で、別途、初期費用3,000円（税抜）が必要となる。

プリペイドSIMは、1GB／3GB／6GB／10GB／15GB／20GB／25GB／30GB／40GB／50GB／100GB／150GB／200GB／250GBの通信データ量と、1ヵ月／3ヵ月／6ヵ月／12ヵ月の利用期間を組み合わせて選択可能。料金は個別見積もりとなる。

提供される5G対応SIMカードは、4G（LTE）と設備を共有するNSA（Non Stand Alone）方式で、実効速度は4Gと同等になる見込みという。