レノボがビジネス向けPCの“PCLCM”を直接支援、1,000台以上の管理に苦労する中規模事業者向けパッケージ

レノボは11月某日、法人向けビジネスPCの導入支援施策として、「モダンPCライフサイクルマネジメントパッケージ」の提供開始に際してメディア向けの説明会を実施した。価格は1デバイスあたり月額1,000円からで、100台以上の利用を想定する。

パソコンの調達から廃棄まで、今注目のPCLCM

説明会には、レノボ・ジャパンで常務執行役員を務めるソリューション＆サービス事業部の山口仁史氏が登壇した。ビジネスに必要不可欠なパソコンの導入はかなり小規模な数からスタートできる一方、従業員数の増加に伴ってIT担当者の運用負荷が増大。保守運用にとらわれることで生産性が低下することから、昨今ビジネス向けPCの導入には「PCLCM（Personal Computer Life Cycle Management、PCライフサイクル管理）」が注目されているという。

これはPCの調達、導入、運用、保守に加えて廃棄までのサービスを一元的に提供することを目指したもので、大手システムプロバイダも注力している領域。従業員数の多い大企業ではすでに導入が進む中、中小企業ではまだこれから新しく導入していく余地があるとレノボ・ジャパンは考えているとのこと。

そこで、レノボ・ジャパンでは「モダンPCライフサイクルマネジメントパッケージ」をリリースする。ヘルプデスク業務のAI支援や資産情報の正確な収集に加え、エンドポイントセキュリティとしてIvantiやSentinelOneも利用可能。運用でネックになりがちだというセキュリティの課題まで一元管理できるようになり、IT管理の運用効率や生産性向上に貢献できるという。

人手不足でIT担当者の運用業負担が増大。AI利活用を戦略的に運用するような生産性の高い業務に人手を回せない

レノボが提唱するモダンPCLCM。従業員のPC利用体験を改善するほか、導入・管理に加えてセキュリティサービスも併せて導入できる

なかでも自動化がカギ。徹底した省力化・工数削減を全プロセスで推し進める

ivantiとSentinelOneを採用した

ちなみに同社では、レノボのPC導入からサービスの導入に進むパターンに加えて、昨今ではサービスの導入からレノボ製PCの導入に進むこともあるとのこと。モダンPCLCMの利用にあたってはレノボ製PCを想定しているとしながらも、すでに運用中の他社製PCでも一部機能を除いて問題なく利用できるという。