レノボ・ジャパンは10月21日、個人向けのスマートグラス 「Lenovo Legion Glasses（Gen2)」を発表した。10月24日に直販サイトで発売し、価格は55,000円。

Lenovo Legion Glasses（Gen2）

Lenovo Legion Glasses（Gen2）は、サングラスのような見た目ながら、対応PC、タブレット、スマートフォン、ゲーム機などに接続すると、最大126型相当の大画面映像を体験できる軽量ウェアラブルディスプレイ。

インタフェースはDisplayPort Alternate Modeに対応したUSB Type-Cポートで、装着すると約4m先に126型相当の画面を再生可能。エンタメからビジネス利用まで、幅広い用途に利用できる。

本体には0.6型のマイクロOLEDディスプレイ（1,920×1,080ドット、2基）を内蔵。輝度は最大800nit、色域はDCI-P3を98％カバーし、リフレッシュレートは120Hz。重さは65gと軽量で、長時間でも快適に装着できるとする。

外光遮断を遮断する着脱可能なライトシールドや視力矯正用レンズフレーム、専用ケースなどが付属する。

Lenovo Legion Glasses（Gen2）の主な仕様