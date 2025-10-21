レノボ・ジャパンは10月21日、個人向けのスマートグラス 「Lenovo Legion Glasses（Gen2)」を発表した。10月24日に直販サイトで発売し、価格は55,000円。
Lenovo Legion Glasses（Gen2）は、サングラスのような見た目ながら、対応PC、タブレット、スマートフォン、ゲーム機などに接続すると、最大126型相当の大画面映像を体験できる軽量ウェアラブルディスプレイ。
インタフェースはDisplayPort Alternate Modeに対応したUSB Type-Cポートで、装着すると約4m先に126型相当の画面を再生可能。エンタメからビジネス利用まで、幅広い用途に利用できる。
本体には0.6型のマイクロOLEDディスプレイ（1,920×1,080ドット、2基）を内蔵。輝度は最大800nit、色域はDCI-P3を98％カバーし、リフレッシュレートは120Hz。重さは65gと軽量で、長時間でも快適に装着できるとする。
外光遮断を遮断する着脱可能なライトシールドや視力矯正用レンズフレーム、専用ケースなどが付属する。
Lenovo Legion Glasses（Gen2）の主な仕様
- ディスプレイ：0.6型 マイクロOLED（片眼1920×1080ドット）
- 色域：98％ DCI-P3
- 視野角：43.5度（約4m先に126型相当の画面）
- 輝度：最大800nit
- リフレッシュレート：60Hz／90Hz／120Hz
- コントラスト比：200,000:1
- 重量：約65g
- サイズ：163×169×52mm
- 接続：USB Type-C（DisplayPort Alternate Mode対応）、ケーブル長 約1.2m
- オーディオ：内蔵ステレオスピーカー、マイク
- 付属品：専用ケース、視力矯正用レンズフレーム、ライトシールド、クリーニングクロス
- 対応機種：Lenovo Legion Goシリーズ、USB Type-C DisplayPort Alternate Mode対応のPC、タブレット、スマートフォン、ゲーム機（一部モデルは別売の変換ケーブル経由で対応）