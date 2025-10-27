NEC米沢事業所はレノボグループの国内サービスに大きな存在感。法人向け国産PCの生産を担う一大拠点を見てきた

NECパーソナルコンピュータは10月某日、メディア関係者を対象に米沢事業所の見学会を実施しました。筆者にとっては「米沢生産モデルThinkPad」程度の認識しかありませんでしたが、NEC法人向けモデルの生産からLenovoエンタープライズ向け製品のキッティングまで幅広く稼働。同社グループとしては貴重な国内生産拠点として存在感を発揮していることがわかりました。

取材協力：NECパーソナルコンピュータ

NEC PCはレノボとがっちりタッグ。法人向けモデルは国内生産

米沢事業所について見ていく前に、法人としてのNECパーソナルコンピュータについておさらいしておきましょう。よく知られている通り、レノボがNECのパソコン事業を2011年に買収。傘下にLenovo NECホールディングスを設立して、レノボ・ジャパンとともに日本国内向けの事業を展開しています。ちなみに富士通クライアントコンピューティングもレノボ傘下にありますが、日本政策投資銀行との合弁でもあるためか、レノボとNECほどの密接な関係ではないようでした。

もちろんレノボといえば開発拠点として大和研究所を保有していますが、このNECパソコン事業の獲得によって同社が米沢と群馬で運用していた事業所を入手することにもなりました。今では東京に近い群馬事業所をサービス・サポートに特化させ、米沢事業所のみが国内で生産拠点として稼働しています。法人向けNEC PC、消費者向けNEC PCに加え、上述したようにThinkPadなど一部消費者向けレノボ製品を生産。NEC PCのMate / VersaPro / LAVIEシリーズについては開発まで務めているため、製造と開発を一気通貫で行えているとか。

また、法人向けPCの販売では重要なキッティングサービスも生産拠点で展開しています。マスターイメージを生産前に作成することで、生産した後ではなく生産と同時にキッティングを行うことも可能だそう。なお利用にはユーザー側でマスター機を作成して提供する必要があるため、難しい場合は通常通り群馬事業所で柔軟なキッティングサービスを依頼することも可能です。

製造プロセス中にキッティングまで済ませられます

さらに昨今では、レノボのエンタープライズ向け製品のキッティングサービスを強化。ハンガリーやメキシコの工場から輸入した製品を顧客に納品する前に米沢事業所で預かり、初期検査やファームウェアアップデートを行うほか、要望に応じてハイパーバイザのインストールからクラスタの構築、初期設定まで行えるようになりました。これによって納品自体が若干後ろ倒しなることと引き換えに、初期不良の発生率やオンサイトでの作業負荷を大幅に軽減できるとのこと。

現地での作業性の高さでは競合他社と比較して大きなアドバンテージになっており、レノボが展開するエンタープライズ事業の大きな強みを米沢事業所が後押ししている形です。ちなみにこのエンタープライズ向け事業はLenovo NECホールディングス傘下にはなく、Lenovo直轄事業。NEC PCとLenovoの協業は消費者向け事業を超えた領域でも積極的に推し進められているようです。

エンタープライズ向けアプライアンスの導入で他社との大きな差別化要因になっているというオンサイト作業の負荷軽減を実現

また、今年の4月から営業体制を一新。NEC PCが直接パートナーとコミュニケーションをとれるようになり、顧客との距離が縮まりました。製造と販売に加えて営業でも一気通貫を推し進め、スムーズな事業活動に役立てます。

“米沢品質”を実現する構内を見学

米沢事業所の生産ラインにお邪魔し、実際にNEC PCが生産されているところを眺めることができました。個人的にはもっとロボットで自動化されているのかと思っていたので、パーツがかなり人の手で組み立てられている様子には驚きました。ネジの配膳やシール貼付位置、付属品の収集作業を細やかに電子化し、作業者の負担を軽減しているとのこと。お手製の治具が活躍しているかと思えば、安川電機のロボットアームがパッケージを自動で積み込んでいる様子も見られました。