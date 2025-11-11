レノボ、1リットルサイズのデスクトップPC「ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6」

レノボ・ジャパンは11月11日、小型デスクトップPCの新製品として、約1リットルの容積に収めた「ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6」を発表した。
容積が約1リットルとコンパクトな点が特徴のデスクトップPC製品。プロセッサにはRyzen 200搭載モデルとRyzen AI 300搭載モデルをラインナップしており、用途に応じて選択可能。USB Type-C 3.2 Gen 2やHDMI 2.1、DisplayPort 1.4、RJ-45などのインタフェースを豊富に搭載するほか、本体素材に再生プラスチックを85%、FSC認証紙素材をパッケージに用いるなどして環境にも配慮している。
ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6 + Ryzen 200 シリーズ
- OS：Windows 11 Pro / Home、Ubuntu
- プロセッサ：AMD Ryzen 200 シリーズ（最大16TOPS NPU対応）
- メモリ：最大64GB（2x DDR5、最大5600MHz）
- ストレージ：最大2TB（2x M.2 SSD、PCIe Gen4 x4）
- セキュリティ：dTPM 2.0、Microsoft Pluton、Smart USB Protection、secure wipe、Cover Tamper Detection
- グラフィックス：APU内蔵
- インターフェース：USB Type-C 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2×2、USB 2.0×3、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、RJ-45、マイク入力／ヘッドホン出力コンボジャック、RJ-45
- 本体寸法：約36.5×182.9×179mm（縦置き時）
- 重量：約1.13kg〜（最大構成時）
ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6 + Ryzen AI 300 シリーズ
- OS：Windows 11 Pro / Home
- プロセッサ：AMD Ryzen AI 300 シリーズ（最大50TOPS NPU内蔵）
- メモリ：最大64GB（2x DDR5、最大5600MHz）
- ストレージ：最大2TB（2x M.2 SSD、PCIe Gen4 x4）
- セキュリティ：dTPM 2.0、Microsoft Pluton、Smart USB Protection、secure wipe、Cover Tamper Detection
- グラフィックス：APU内蔵
- インターフェース：USB Type-C 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2×2、USB 2.0×3、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、RJ-45、マイク入力／ヘッドホン出力コンボジャック、RJ-45
- 本体寸法：約36.5×182.9×179mm（縦置き時）
- 重量：約1.13kg〜（最大構成時）