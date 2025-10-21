インターネットイニシアティブ（IIJ）は10月16日より、IIJmioモバイルサービス ギガプラン利用者向けに、動画配信サービス「U-NEXT」が利用できる新たなオプションサービス「U-NEXT for スマートシネマ」の提供を開始した。

提供開始記念のキャンペーンも開催

同オプションは、IIJmioで新たに開始する他社サービス提携型オプションの第一弾として提供される。U-NEXTは、見放題作品数No.1をうたう動画配信サービスで、雑誌や児童書も読み放題。月額料金は2,189円で、初回申し込み時には最大2カ月間の無料トライアルを利用可能。また、「ギガプラン」と同オプションをセットで契約することで、月額料金から220円の割引となる「オプションセット割引」が適用される。また、毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付与される（契約初月はギフトコード形式で提供）。

「U-NEXT for スマートシネマ」の申し込みは、「ギガプラン」の新規契約と同時に行える。既契約ユーザーは、会員専用ページからの追加申し込みが可能となっている。

なお、このオプションの提供開始を記念して「IIJmioハッピーオータムキャンペーン U-NEXT for スマートシネマ デビュー応援割引」を実施する。このキャンペーンでは、利用開始月を1カ月目として、3カ月目から6カ月目の計4カ月間、月額料金が1,100円割引となる。キャンペーン期間は10月16日から11月20日まで。