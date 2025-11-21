シャオミ・ジャパンは11月21日、Xiaomiのスマートライフブランド「Mijia（ミージャ）」の日本初展開を発表。第一弾製品として「Mijia 速乾イオンヘアドライヤー」を同日より発売する。市場想定価格は5,980円。12月7日までの早割キャンペーン期間中は、利用店舗によらず5,480円で購入できる。

Mijia 速乾イオンヘアドライヤー

「Mijia 速乾イオンヘアドライヤー」は、最大110,000rpmの高性能モーターを搭載し、パワフルな風量で髪をスピーディに乾かせるのが特徴。独自のエアフロー設計により、髪の根元からムラなく風を届け、ミディアムヘアでも約3分でドライが可能だという。

高濃度マイナスイオンを放出し、静電気の発生を抑えることで、髪の広がりやパサつきを軽減する。また、風温センサーが毎秒100回のスピードで温度を検知し、髪の表面温度を適切に保つことでオーバーヒートによるダメージを防ぐ。

風量モードは、2レベルの風速と4レベルの温度（冷風/温風レベル1～3）を組み合わせた計8通りから選択可能。本体サイズは128.6×70×231mm、重さは約400gの軽量設計で、旅行や出張にも持ち運びやすい。

「Mijia」は、“暮らしをよりスマートに、より快適に”をコンセプトに、家電や生活用品を通じてスマートホーム体験を提供するXiaomiの主要ブランド。2016年の誕生以来、空気清浄機やロボット掃除機、炊飯器など多様な製品を展開してきた。