シャオミ・ジャパンは11月12日、充電アダプター新製品2種、充電ケーブル新製品5種を発売した。販売価格帯は580円前後～5,280円前後。
今回発売する充電関連製品は以下の通り。
充電アダプター2製品、充電ケーブル6製品を一挙発表
充電アダプター
- Xiaomi 90W HyperCharge Power Adapter (3-Port)
- Xiaomi 33W Nano Power Adapter (USB-C)
充電ケーブル
- Xiaomi 3A USB-A to USB-C Cable (1m)
- Xiaomi 3A Braided USB-C to USB-C Cable (1m)
- Xiaomi 6A Braided USB-C to USB-C Cable (1m)
- Xiaomi 6A Braided USB-C to USB-C Cable (2m)
- Xiaomi 6A High-Speed USB4 Braided USB-C to USB-C Cable (1m)
例として、Xiaomi 33W Nano Power Adapter (USB-C)は33Wの出力に対応したGaN搭載USB充電器。インタフェースはUSB-Cポートで、本体が32.2×32.2×50.5mmという小型サイズで、1,780円という価格も特徴だ。出力は5.0V=3.0A、9.0V=3.0A、11.0V=3.0A、12.0V=1.5A。
1080p HDのスマートカメラも登場
同社は、200万画素の解像度で、鮮明な1080p HD映像を記録できるスマートカメラ「Xiaomi スマートカメラ C201」も同日発売した。
ローカルAIによる人物検知やペット検知などを備え、人物などを検知するとスマートフォンに通知する。6個の赤外線照射器および高感度画像センサーを搭載し、暗い場所でも撮影が可能。設定や操作はXiaomi Home アプリから行う形だ。
本体サイズは78×76×115mm。動画コーデックはH.265、通信はIEEE802.11b/g/n/axに対応する。店頭予想価格は3,080円前後の見込み。