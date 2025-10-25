2025年9月にスマートフォン「Xiaomi 15T」シリーズを日本で発売したシャオミは、製品販売ルートを急激に拡大しています。一部のモデルはキャリアからも販売されていますが、スマートフォン以外の製品はこれまではオンラインに頼った販売を行っていました。そんな中、2025年春に2つの実店舗「Xiaomi Store」をオープン。11月15日には「Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店」、12月6日には「Xiaomi Storeイオンモール幕張新都心店」を開業予定です。そして年内にはもう1店舗が初の都内に開業する予定とのこと。

ライカカメラを搭載する「Xiaomi 15T Pro」

すでにXiaomi Storeを訪れた方もいるかもしれませんが、日本では知名度を高めつつあるシャオミも、その製品の使い勝手や性能まではまだ認知度は高くないのが実情でしょう。シャオミのスマートフォンのカメラ性能はライカと協業したことで大手メーカーのスマートフォンと互角以上のものを持っています。キャリアの店舗では一部のモデルしか試すことができませんが、Xiaomi Storeなら専門のスタッフからしっかりと製品説明を受けることも可能です。

高性能モデルのカメラ性能はかなり高い

またシャオミの販売するスマート家電や日用雑貨なども、自社の店舗があったほうが展示もしやすいですし、スマートフォンアプリとの連携もわかりやすくデモできます。スマート家電は他のメーカーのスマートフォンからも操作はできます。とはいえ家電量販店のTVや家電売り場でシャオミのスマート製品の詳細なスマートフォン接続性能のデモを行うのは難しいでしょう。Xiaomi Storeなら他社のスマートフォンを持っているお客さんも、実際に使い勝手を試すことができます。

Xiaomi Storeならスマート家電の体験もできる

9月には秋葉原で日本で初めてのエキスポという「Xiaomi EXPO 2025」が開催されましたが、連日大きな賑わいを見せていました。筆者も会場に足を運びましたが、シャオミのことを知らないという来場者もかなり多かった模様です。場所が秋葉原ということでスマートフォンやスマート製品への関心が高い方も多くいました。今後、日本各地にXiaom Storeが続々と開業すれば、スマートフォンだけではなく他の製品、たとえばスーツケースやUSB扇風機なども手ごろな価格と品質の良さでシャオミの製品を選ぶ人が増えていくでしょう。

シャオミの新製品を中心とした展示が行われたXiaomi EXPO 2025

とは言え、都内のお店に関しての情報はまだ何もありません。現在はイオンモールを中心とした展開をしており、一定の広さのある店舗を増やしています。都内ということでフラッグシップクラスの巨大な店舗を構える可能性もあります。シャオミが日本で扱う全製品を展示するだけではなく、海外のみ販売されている製品の展示や、インフルエンサーを呼んだイベントスペースも構えた店を出す可能性も十分あります。

一方ではUSBケーブルやモバイルバッテリーなど、小物だけを取り扱うキオスクのような店舗の展開も期待したいものです。コンビニ内で販売するという手もあるかもしれません。USBケーブルは100円ショップでも購入できる一方で、スマートフォンメーカーのシャオミの製品には信頼性があります。

小物系を売る店舗も欲しい

ちなみに海外ではスーパーでシャオミの小物家電を売っている店もあるほどで、ノーブランドの製品を売るよりもシャオミの製品を売ったほうが故障率も低く、顧客満足度も高いという話も聞かれます。この写真はキプロスのスーパーの店内ですが、数分ほど見ているとワイヤレスヘッドホンを買うお客さんや電子レンジを物色する人がいるなど、スーパーでの販売も効果があるようです。

日本で売られるシャオミの製品も気が付けば100製品を超えるほどになっており、しかもスマートフォン以外の製品も展開するメーカーは他にはありません。そして安かろう悪かろうではなく品質水準が一定以上あるリーズナブルな製品も揃っています。そしてシャオミの製品が増えることで、安価でスマートフォン接続可能なスマート家電が他社からも出てくるようになるなど、業界全体の活性化にも繋がるわけです。Xiaomi Storeの店舗拡大は、より多くのユーザーが製品を実際に体験できる環境を整えることで市場全体の活性化を促し、結果として各社のスマート製品開発や価格競争を加速させるものになることが期待されます。