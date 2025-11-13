カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、ガラパゴス諸島で環境保全活動を行う「チャールズ・ダーウィン財団」とのコラボレーションモデル「GA-B2100DF」（2モデル）を11月14日に発売する。価格は両モデルとも28,050円。

ガラパゴスベニズワイガニとガラパゴスアホウドリがモチーフ

今回のコラボモデルは、スマートフォンリンクとタフソーラーを搭載した「GA-B2100」をベースに、20気圧防水やBluetoothによるモバイルリンク機能などを備える。ベゼルやバンドには、再生可能な有機性資源を含むバイオマスプラスチックを使用し、環境に配慮した設計とした。

ラインアップは、全身が赤い“ガラパゴスベニズワイガニ”をモチーフに時計全体を鮮やかなレッド系カラーで統一した「GA-B2100DF-1A」と、熱帯地方に棲む唯一のアホウドリとして知られる“ガラパゴスアホウドリ”をイメージしてブラックベゼルとグレーバンドで上品に仕上げた「GA-B2100DF-4A」の2モデルを用意する。

9時側の小針と遊環には、それぞれの生物をデフォルメしたモチーフをデザイン。裏蓋にはチャールズ・ダーウィン財団のロゴとスペイン語表記を刻印し、バンドには「ガラパゴスの保全を支持します」というメッセージをスペイン語であしらった。さらに、樹脂素材を使用しないスペシャルパッケージ仕様となっている。

GA-B2100DF-1A パッケージ

GA-B2100DF-4A パッケージ

チャールズ・ダーウィン財団は1959年に設立された国際非営利団体で、チャールズ・ダーウィン研究所を運営し、ガラパゴス諸島の生態系調査や自然保護、環境教育などに取り組んでいる。

主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）。